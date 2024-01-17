Около в 3:30 ночи 16 января в Алмазарском районе Ташкента четверо молодых людей нарушили правила дорожного движения на арендованном автомобиле Chevrolet Monza, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Ш. С., 2005 года рождения, управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Кроме того, на одной из фотографий, которые попали в соцсети, видно, что они сняли с автомобиля номерные знаки.

Во время движения по улице Янги Олмазор М. А. (2006), М. Л. (2006) и И. А. (2009), находившиеся в салоне автомобиля, нарушали правила дорожного движения.

«Ш. С. позволил М. Л. и И. А. высунуться из автомобиля и подверг их жизни опасности», — отмечается в сообщении ГУВД.

На видео видно, как девушка, сидевшая на переднем сидении, высовывается на ходу из окна автомобиля и танцует. В это время её снимают с другой стороны с трансляцией в социальную сеть.

В отношении родителей несовершеннолетних составлен административный протокол на основании статьи 47 (Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Транспортное средство помещено в штрафплощадку.

Как уточнила «Газете.uz» пресс-секретарь ГУВД Ташкента Нилуфар Мадиева, в отношении Ш. С. также составлен административный протокол по статьям 125 (управление транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки) и 135 (управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов) КоАО.

Напомним, 10 января в социальных сетях распространилось видео, где двое молодых людей устроили гонки на дороге и нарушили ещё несколько правил дорожного движения.

В Чиланзарском районе Ташкента несколько молодых людей были оштрафованы и арестованы на 15 суток за опасные манёвры на автомобилях в новогоднюю ночь.