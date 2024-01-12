Главное в Узбекистане

Минэкологии назвало главные факторы загрязнения воздуха в Ташкенте: выбросы автотранспорта, работающего на низкокачественном топливе, использование угля и мазута на тепло- и электростанциях, строительные работы без генпланов и вырубка деревьев. Ведомство поделилось планом работ по охране воздуха.

Минэкологии предложило меры по охране воздуха в Ташкенте. В их числе: запрет на использование бензина АИ-80, а также мазута и угля на тепло- и электростанциях, а также ограничение движения грузовиков в часы пик и организация зон, свободных от автотранспорта, на центральных улицах.

Перепись населения в Узбекистане не проводилась 34 года. Из-за пандемии её перенесли с 2022 года на ноябрь 2023-го, но на мероприятие всё ещё не выделили деньги. Зачем нужна перепись населения, какую пользу она приносит странам и чем чревата длительная отсрочка — в разборе «Газеты.uz».

Цитата дня

Президент Узбекистана провёл расширенное заседание Совета безопасности. Обсуждалось совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодёжи, развитие армии и укрепления обороноспособности страны, улучшение работы военно-административных секторов и оборонно-промышленного комплекса.

Другие новости

Указом президента с 1 марта отменяются 22 вида лицензий и разрешительных документов. Полностью отменяется 7 видов разрешений, ещё 12 отменяются путём объединения, ещё 3 заменяются на порядок уведомления. Полный список.

Этим же указом отменено требование о предоставлении предпринимателями восьми видов взаимно-дублируемых отчётов и статистических данных. Утверждён Единый перечень отчётов и статданных, представляемых бизнесом в государственные органы.

В Узбекистане проведут правовой эксперимент с введением специального режима «В бизнес без лицензии». До конца года он будет применяться к деятельности по эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществлению ветеринарных лабораторно-диагностических работ.

Власти планируют ужесточить ограничения на участие иностранных товаров (сейчас под запретом свыше 520 товаров) в госзакупках и предоставить больше послаблений местным компаниям, в том числе производителям электротехники.

В Узбекистане производителям электротехнической продукции могут продлить льготы до 2027 года. Им также могут компенсировать расходы на хеджирования валютного курса при экспорте и компенсировать дорожные расходы при импорте сырья и другое.

В Узбекистане зарегистрирована «дочка» Евразийского банка из Казахстана. Банк входит в группу «Евразийская финансовая компания», которой руководит семья Ибрагимовых, предприниматели Александр Машкевич и Патох Шодиев.

По итогам 2023 года поставки угля из Казахстана в Узбекистан выросли на 1,4 млн тонн — до 3,1 млн тонн (+82,3%). Импорт кыргызстанского угля за 10 месяцев вырос в 2 раза — почти до 900 тысяч тонн. В стоимостном выражении объём поставок за январь-ноябрь оценивается в 189,2 млн долларов.

В декабре стоимость цены на аренду жилья со средним и полным ремонтом в Ташкенте снизилась в среднем на 0,3%, сообщили в Институте макроэкономических и региональных исследований.

Замминистра внутренних дел — начальник Следственного департамента Яхёжон Артикбоевич Абдулхаков освобождён от должности.

В Шайхантахурском районе Ташкента пресекли работу нарколаборатории по производству мефедрона. Объем найденного там синтетического наркотика — 26 кг — равен примерно 80 тысячам «доз».

В Стамбуле задержаны две гражданки Узбекистана, которые с 2017 и 2018 годов были в розыске по обвинению в торговле людьми. Накануне сообщалось о задержании другой узбекистанки, известной как «Мадам Клод».

Афиша на выходные

Шесть кинопремьер, Старый Новый год в Central Park, забег Men G’olib, выставка, посвящённая исследованию узбекского языка, спектакли, любительский шахматный турнир, квизы, скидки, вечеринки и другие события выходных — в подборке Afisha.uz.

В мире

США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене. Ударам предшествовали три месяца нападений хуситов на торговые суда в Красном море. Саудовская Аравия призвала стороны к сдержанности.

Великобритания стала первой из стран «Большой семёрки», кто заключил с Украиной соглашение о безопасности. Обязательства Британии по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщил украинский президент.

2023-й был «устрашающим» в плане прав человека, говорится в мировом докладе Human Rights Watch. Год отметился рядом тяжёлых кризисов, включая войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС. Ситуация с правами человека ухудшилась и в странах Центральной Азии, включая Узбекистан, считает HRW.

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