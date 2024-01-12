США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов в ночь на 12 января нанесли серию ракетных и авиаударов по военным объектам группировки хуситов в Йемене, сообщает The New York Times.

Удары стали ответом на продолжающиеся несколько месяцев атаки хуситов на торговые суда в Красном море. По данным Центрального командования ВС США, с 17 октября хуситы совершили 27 попыток атаковать международные суда, используя противокорабельные баллистические ракеты, дроны и крылатые ракеты.

ВВС США заявило, что в результате ударов поражено более 60 целей на 16 объектах хуситов. В ходе ударов по командным пунктам, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным объектам и радарным установкам ПВО применено более 100 высокоточных боеприпасов.

Представители хуситов сообщили, что удары были нанесены в том числе по военной базе Кахлан в провинции Саада, авиабазе Аль-Дайлами, аэродрому в городе Аббс и аэропорту в городе Таиз, передаёт CNN. По их информации, погибли пять членов группировки, ещё шесть пострадали.

Президент США Джо Байден назвал эти удары «чётким сигналом о том, что Соединённые Штаты и наши партнёры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных коммерческих маршрутов в мире».

«Я без колебаний приму дальнейшие меры по защите нашего народа и свободного потока международной торговли, если это необходимо», — предупредил Байден в заявлении, сделанном вечером в четверг.

По словам Байдена, с начала атак хуситов более 2000 кораблей были вынуждены изменить маршруты в обход Красного моря, что привело к недельным задержкам. Нападения затронули свыше 50 стран мира. 9 января хуситы предприняли крупнейшую с октября атаку непосредственно на американские корабли, подчеркнул он. Именно эта атака стала последней каплей для Байдена, который дал указ нанести удары по объектам хуситов, рассказал CNN высокопоставленный американский чиновник.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также выступил с заявлением, в котором сообщил, что ВВС страны совместно с союзниками предприняли «ограниченные и пропорциональные действия в целях самообороны», чтобы «ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство». Он призвал хуситов прекратить атаки на корабли в Красном море и принять шаги по деэскалации.

Министерство иностранных дел Йемена, подчиняющееся хуситам, отреагировало на удары заявлением, что «США и Британии придётся заплатить высокую цену и столкнуться с серьёзными последствиями своей агрессии».

На фоне ударов США и Великобритании Саудовская Аравия призвала к сдержанности и рекомендовала избегать эскалации. «Королевство подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря, где свобода судоходства является международным требованием в интересах всего мира, и призывает к сдержанности, избежанию эскалации в свете происходящих в регионе событий», — говорится в сообщении МИДа королевства.

Кто такие хуситы и почему они атакуют корабли в Красном море?

Хуситы, возглавляемые Абдул-Маликом аль-Хуси, представляют собой поддерживаемую Ираном вооружённую группировку шиитских повстанцев, которые борются с правительством Йемена уже около двух десятилетий и теперь контролируют северо-запад страны и её столицу Сану.

Идеология хуситов построена на противостоянии Израилю и США. Они считают своё движение частью возглавляемой Ираном «оси сопротивления» Израилю, США и всему Западу — вместе с ХАМАС и «Хезболлой».

Хуситы нацелились на международные суда в Красном море после начала войны между Израилем и ХАМАС. Группировка заявила о поддержке ХАМАС и пообещало атаковать любое судно, которое они связывают с Израилем.