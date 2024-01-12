Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами, сообщает агентство УНИАН.

Страны «Большой семёрки» (G7) на саммите НАТО в прошлом году подписали декларацию, по которой обязались предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности. Великобритания стала первой страной, заключившей подобное соглашение с Украиной.

Офис британского премьера сообщил, что договор формально закрепляет поддержку, которую Лондон обеспечивал и будет обеспечивать Киеву. В неё входит обмен информацией, обучение военного и медицинского персонала, сотрудничество в сферах кибербезопасности и оборонной промышленности.

«Он также обязывает Великобританию консультироваться с Украиной в случае, если она когда-либо снова подвергнется нападению со стороны России, и предоставлять „быструю и постоянную“ помощь для их защиты», — говорится на сайте правительства.

«Сегодня день, когда … Украина и Соединённое Королевство заключили новое и беспрецедентное соглашение о безопасности. Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству, и в частности, гарантиям безопасности от выдающейся глобальной силы Великобритании», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Глава британского правительства также объявил о выделении Украине пакета военной помощи на 2,5 млрд фунтов в 2024—2025 годах. По меньшей мере 200 млн фунтов из этой суммы будут потрачены на закупку и производство тысяч военных дронов, включая разведывательные, ударные и морские.

«Наша поддержка не может ослабнуть и не ослабнет. Всем украинцам: Британия с вами — столько, сколько потребуется», — написал в соцсети X (бывший Twitter) Риши Сунак.