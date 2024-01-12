Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Шавкат Мирзиёев на расширенном заседании Совета безопасности 12 января дал поручения по пересмотру системы военно-патриотического воспитания молодёжи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Роль и значение военно-патриотического воспитания, отмечалось на заседании, возрастают в условиях глобализации и нарастающей борьбы за умы и сердца людей, прежде всего подрастающего поколения.

Шавкат Мирзиёев отметил важность вовлечения юношей и девушек в процесс реформ в стране, а также создания условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала, говорится в сообщении.





«Сегодня каждый из нас должен быть истинным патриотом Родины и в этом духе воспитывать свою молодёжь», — сказал президент.

Он отметил необходимость расширения работы по воспитанию молодёжи в духе военного патриотизма на базе инфраструктуры Вооружённых сил и моноцентров, наладив обучение востребованным профессиям и оказанию молодёжи поддержки в виде субсидий для начала трудовой деятельности.

Кроме того, поставлена задача усилить военно-патриотические мероприятия в медиапространстве в целях укрепления гражданской позиции молодежи.





Далее на заседании были рассмотрены вопросы укрепления оборонной мощи страны, повышения боеспособности войск, а также развития военной науки.

Верховный главнокомандующий поставил задачи по совершенствованию системы боевой готовности на основе инновационных и научных подходов, внедрению современных военных и научных разработок по обмену информацией и принятию решений.

Информационная и кибербезопасность останутся важными задачами в сфере обеспечения национальной безопасности Узбекистана, подчеркнул президент.

Он указал на необходимость ускорения цифровизации Вооружённых сил и правоохранительных органов, а также объединения всех информационных ресурсов министерств и ведомств в единое безопасное информационное пространство.

Были определены первостепенные задачи организации системной работы в национальной армии и среди населения по повышению бдительности и цифровой культуры в сфере кибербезопасности.

На заседании также были обозначены задачи по развитию оборонно-промышленного комплекса, совершенствованию системы охраны государственной границы, обеспечению общественной безопасности, повышению эффективности работы по прогнозированию и мониторингу чрезвычайных ситуаций, предупреждению аварий и техногенных катастроф.

Президент подчеркнул, что социальная поддержка и забота о военнослужащих и их семьях останется важным направлением государственной политики.