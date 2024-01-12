Президент Узбекистана 9 января подписал постановление об упрощении процессов представления отчётности и статистических данных субъектами предпринимательства, сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, с 2024 года будет отменено восемь видов взаимно-дублируемых отчётов и статистических данных, запрашиваемых от субъектов предпринимательства, которые государственные органы могут получить от других органов.

Постановлением также утверждён Единый перечень отчётов и статистических данных, представляемых субъектами предпринимательства в государственные органы.

Согласно документу, отчёты предоставляются только через информационные системы.

До 1 января 2026 года будет введена Единая система отчётности, предусматривающая формирование и представление её в государственные органы через «персональный кабинет субъекта предпринимательства».

Сдача отчётности осуществляется в следующем порядке:

️с 1 января 2026 года для всех субъектов предпринимательства — добровольно;

с 1 января 2027 года для субъектов малого и среднего предпринимательства — обязательно;

с 1 января 2028 года для всех субъектов предпринимательства — обязательно.

Кроме того, как мы сообщали ранее, указом президента с 1 марта 2024 года отменяются 22 вида лицензий и разрешительных документов. Полностью отменяется 7 видов разрешений, ещё 12 отменяются путём объединения, ещё 3 заменяются на порядок уведомления.