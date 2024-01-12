Международная правозащитная организация Human Rights Watch 11 января опубликовала Всемирный доклад о ситуации с правами человека в 2023 году в более чем в 100 странах.

«Это был устрашающий год не только в плане подавления прав человека и преступлений военного времени, но и с точки зрения политики избирательного реагирования и дипломатии сделок, которые дорого обходились тем, кому не повезло оказаться в очередном „пакете“», — написала исполнительный директор Human Rights Watch Тирана Хасан.

Прошедший год отмечен рядом тяжёлых кризисов в новейшей истории, в частности, войнами в Украине и между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, конфликтами в Мьянме и Эфиопии, отметили в HRW.

«Правительства изо всех сил пытались справиться с самым жарким годом в истории, а также с натиском лесных пожаров, засухи и штормов, которые нанесли ущерб миллионам людей в Бангладеш, Ливии и Канаде. В мире нарастали как экономическое неравенство, так и ропот против решений политиков, заставивших столь многих людей бороться за выживание», — подчёркивают правозащитники.

В докладе отдельно даётся оценка с правами человека в странах Центральной Азии. Как считают в Human Rights Watch, правительства центральноазиатских стран «грубо ограничивают свободу слова и свободу собраний, а также другие основополагающие свободы».

«[Правительства] произвольно отправляют в тюрьмы своих оппонентов и критиков, допускают безнаказанность за такие серьёзные нарушения прав человека, как пытки и домашнее насилие», — отмечает организация.

Ситуация с правами человека в Узбекистане в 2023 году, заявляет Human Rights Watch, ухудшилась на фоне «заметной эскалации преследований и возбуждения уголовных дел в отношении блогеров и журналистов, безнаказанности за нарушения прав человека, имевших место во время протестов в Каракалпакстане в 2022 году, и торможения обещанных законодательных реформ».

В связи с событиями в Каракалпакстане два сотрудника органов внутренних дел были приговорены к 7 годам лишения свободы за пытки и ещё один — к 3 годам за лжесвидетельство и оставление в опасности, повлёкшее смерть человека, говорится в докладе.

В марте 12 сотрудников МВД были приговорены за пытки к лишению свободы на срок от 3 до 4 лет по факту избиения до смерти 32-летнего задержанного в СИЗО в Шахриханском районе Андижанской области.

В организации добавляют, что Министерство юстиции продолжало отказывать в регистрации независимым правозащитным группам, а домашнее насилие, несмотря на введение уголовной ответственности за него, остаётся распространённой проблемой.

В Казахстане за два года, прошедших после январских протестов, власти так и «не смогли или не захотели» обеспечить ответственность по фактам пыток демонстрантов или произвольных арестов, утверждают в Human Rights Watch.

В Кыргызстане в прошлом году продолжил снижаться уровень свободы и соблюдения прав человека, указывают правозащитники, обращая внимания на уголовные дела, возбуждённые против ведущих СМИ.

Власти Таджикистана в 2023 году заставили закрыться сотни неправительственных организаций, запрещали или ограничивали деятельность религиозных организаций, а множество блогеров было задержано за выражение мнения о государственной политике, отмечает организация.

Правительство Туркменистана, подчёркивает HRW, «остаётся закрытым и репрессивным». Власти жёстко контролирует СМИ и доступ к информации, а также не допускают существования никаких независимых мониторинговых групп.

В организации считают, что усиленное взаимодействие западных правительств со странами Центральной Азии на фоне войны России против Украины «создаёт окно возможностей для достижения конкретных улучшений в области прав человека».