Правоохранительные органы Узбекистана и Турции в рамках очередного совместного оперативно-розысконого мероприятия 10 января задержали в Стамбуле двух женщин, разыскиваемых МВД Узбекистана по обвинению в торговле людьми. Об этом сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.
Задержанными являются:
- Дилноза Умарова, 1985 года рождения — находилась в розыске с 2018 года;
- Мавлудахон Улмасова, 1983 года рождения — была в розыске с 2017 года.
Граждан, пострадавших от действий этих женщин, просят обращаться в генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле или в МВД Узбекистана.
В генконсульстве отметили, что совместные мероприятия правоохранительных органов в Турции продолжатся.
Напомним, 10 января сообщалось, что из Турции в Узбекистан была депортирована Нилуфар Мирханова, известная как «Мадам Клод». Она также была объявлена в розыск по обвинению в торговле людьми.