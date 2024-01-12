Правоохранительные органы Узбекистана и Турции в рамках очередного совместного оперативно-розысконого мероприятия 10 января задержали в Стамбуле двух женщин, разыскиваемых МВД Узбекистана по обвинению в торговле людьми. Об этом сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

Задержанными являются:

Дилноза Умарова, 1985 года рождения — находилась в розыске с 2018 года;

Мавлудахон Улмасова, 1983 года рождения — была в розыске с 2017 года.

Граждан, пострадавших от действий этих женщин, просят обращаться в генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле или в МВД Узбекистана.

В генконсульстве отметили, что совместные мероприятия правоохранительных органов в Турции продолжатся.

Напомним, 10 января сообщалось, что из Турции в Узбекистан была депортирована Нилуфар Мирханова, известная как «Мадам Клод». Она также была объявлена в розыск по обвинению в торговле людьми.