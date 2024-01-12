Казахстан почти в 2 раза нарастил поставки угля в Узбекистан по итогам 2023 года, сообщила пресс-служба «Казахстанских железных дорог».

Поставки казахстанского угля за год выросли на 1,4 миллиона тонн — до 3,1 миллиона тонн (+82,3%).

По итогам первых девяти месяцев прошлого года объём экспорта угля из Казахстана в Узбекистан оценивался в 704 тысячи тонн стоимостью 18,2 млн долларов (в 2,5 раза больше, чем в январе-сентябре 2022 года — 275,7 тысячи тонн на 7,5 млн долларов).

Таким образом, за последний квартал (октябрь-декабрь) Узбекистан импортировал почти 2,4 миллиона тонн казахстанского угля. Если цена не менялась, то сумма должна была составить 61,9 млн долларов.

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По данным Агентства статистики при президенте, импорт угля в Узбекистан за 11 месяцев прошлого года составил 189,2 млн долларов (в 1,8 раза больше, чем за этот же период 2022 года — 105,8 млн долларов), примерно 80,1 млн долларов (42,3%) пришлось на Казахстан.

Из Кыргызстана за 10 месяцев прошлого года было поставлено 895,4 тысячи тонн угля на 30,9 млн долларов (34,6 доллара за тонну), что в 2 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года — 430,8 тысячи тонн за 13,5 млн долларов (31,4 доллара за тонну).

В 2022 году поставки также шли из Казахстана, Кыргызстана и России. При этом российский уголь был в 7 раз дороже казахстанского и почти в 10 раз дороже кыргызстанского.

В начале июня вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Иран Шархан заявлял о планах поэтапно нарастить экспорт энергетического угля в Узбекистан более чем в 25 раз — до 12,8 миллиона тонн.

В июле Казахстан отмечал, что хочет повысить тарифы на перевозку угля в Узбекистан, но при этом просил снизить тарифы на транзит мукомольной продукции в Афганистан, куда Узбекистан сам экспортирует муку.

Агентство статистики ранее комментировало разницу в статистике о поставках угля между Узбекистаном и Казахстаном.

Добыча угля в Узбекистане за 11 месяцев выросла до 5,73 миллиона тонн (+19,1%), однако после стремительного роста производства в предыдущих кварталах после сентября (685 тысяч тонн) начался спад.

Министерство экологии для улучшения качества воздуха в Ташкенте предложило запретить использование угля в промышленных целях в районах Ташкентской области, прилегающих к столице.