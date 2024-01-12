Сотрудники Службы государственной безопасности и Таможенного комитета Узбекистана провели специальную операцию, в ходе которой была раскрыта деятельность нарколаборатории в Шайхантахурском районе Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

В одной из квартир два человека, 1986 и 1988 годов рождения, с высшим образованием, занимались производством синтетических наркотиков.

В квартире были обнаружены около 26 кг мефедрона в общей сложности в 56 упаковках, более 400 кг жидких и порошкообразных химикатов и сырья, используемого при изготовлении синтетических наркотиков, а также оборудование, необходимое для их производства.

В ходе предварительного следствия было установлено, что оборудование, сырьё и прекурсоры были привезены из-за границы, а продавали готовые наркотики через интернет.

Объем найденных наркотиков равен примерно 80 тысячам «доз», их стоимость на чёрном рынке — около 900 тысячам долларов. Кроме того, из более 400 кг химикатов и сырья, хранившихся в нарколаборатории, можно было произвести ещё около 50 кг мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по статьям 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса Узбекистана.

Следственное управление СГБ проводит предварительные следственные действия.