В Узбекистане планируется ужесточить ограничения на участие иностранных товаров в государственных закупках и предоставить больше послаблений местным компаниям. Это предусмотрено протоколом собрания правительственной комиссии по главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым №118 от 25 декабря (копия есть у «Газеты.uz).

В конце января 2021 года правительство запретило участие свыше 520 иностранных товаров в государственных закупках. В их числе — продовольственные товары, мебель, стройматериалы, бытовая техника, автомобили, текстильная продукция и другие.

Министерство юстиции объясняло запрет поддержкой отечественных производителей, необходимостью оживления их деятельности и обеспечения занятости. Запрет и ограничение распространяются только на госзакупки — частные предприниматели могут приобретать любые товары и услуги для своих нужд.

Позже правительство смягчило ограничения и разрешило до 1 января 2025 года участие импортных продовольственных товаров в государственных закупках.

Новым протоколом генподрядчика, подрядчика и субподрядчика (независимо от форм собственности), нанятого в рамках госзакупок для поставки продукции (оказания услуги), в том числе «под ключ», планируется признать полноценным участником госзакупок. Затем предлагается распространить на них ограничения, связанные с временным запретом и ограничением на участие в торгах в рамках госзакупок.

Министерству экономики и финансов поручено разработать соответствующий проект правительства в течение месяца.

В этот же срок поручено внести в Кабинет министров законопроект, по которому если в госзакупках товаров (работ, услуг) наряду с иностранными поставщиками принимает участие один отечественный производитель (сейчас — не менее трёх), то к нему будет предоставляться ценовая преференция (не более 15% от цены CIP в Узбекистан на импортируемые товары).

Кроме того, планируется увеличить использование местной электротехнической продукции в проектах, реализуемых за счёт средств международных финансовых институтов и иностранных финансовых организаций в рамках госбюджета или госпрограмм, а также в проектах, реализуемых на условиях государственно-частного партнёрства.

Для этого при объявлении конкурса (тендера) для реализации этих проектов будут представлены «лоты», исходя из локализованных электротехнических устройств, оборудования, продукции и услуг. Будет внедрён механизм, облегчающий квалификационные требования для местных производителей.

Как мы сообщали ранее, этим же протоколом предусмотрено ввести антидемпинговую пошлину на импорт бытовой техники. Её размер может составить около 10%. Крупные предприятия и экспортёров, работающих в сфере электротехники, предлагается включать в список «уполномоченных экономических операторов».

Кроме того, производителям электротехнической продукции могут продлить льготы до 2027 года. Им также предлагается компенсировать расходы на хеджирования валютного курса при экспорте и компенсировать дорожные расходы при импорте сырья и другое.