О необходимости проведения первой за годы Независимости переписи населения в Узбекистане говорят с 2017 года. В 2019-м президент Шавкат Мирзиёев утвердил концепцию её проведения. Согласно первоначальным планам, сделать это планировалось в 2022 году. Однако уже в ноябре 2020 года в связи с пандемией сроки сдвинули на 2023-й. Тогда Государственный комитет по статистике объяснил отсрочку влиянием карантинных ограничений на подготовку к проведению мероприятия.

В 2023 году перепись не состоялась. Об очередном переносе власти не объявили. Судя по расходам государственного бюджета, в 2024 году мероприятие также не ожидается.

Зачем нужна перепись населения

Перепись населения формирует детальную картину о численности населения, его половозрастной структуре, условиях жизни и миграции. ООН рекомендует проводить перепись населения минимум раз в 10 лет и отмечает, что перепись даёт базовые данные для разработки и планирования национальной политики, а также мониторинга развития страны.

Потребность населения в жилье, предметах домашнего обихода, продуктах питания, одежде, медицинском оборудовании и препаратах, социальных услугах, в рабочих местах, что очень важно для Узбекистана, можно определить благодаря достоверным данным о населении.





Перепись представит данные о фактически проживающем населении как по республике, так и в разрезе регионов. Данные о населении есть в различных административных источниках, базах госорганов, но все они содержат неполную информацию. Это не позволяет сформировать детальную картину, отмечает программный аналитик по вопросам народонаселения и развития представительства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Узбекистане Аъзам Тошпулатов.

«Например, в отделах по гражданству и миграции имеются данные о месте регистрации (прописке) граждан, а реально эти люди могут проживать по другому адресу или даже в другой области или стране, — сказал специалист. — Списки избирателей тоже не содержат полной информации о населении — в них отсутствуют граждане, которые не могут принимать участия в голосовании».





Все страны самостоятельно определяют перечень вопросов, которые включат в окончательный вариант анкеты. Как правило, каждый госорган хочет включить от себя как можно больше интересных для себя вопросов. Однако чем объёмнее вопросник, тем дороже проведение переписи, поскольку переписчики должны тратить на каждое домохозяйство больше времени. Поэтому эксперты круглого стола ЮНФПА в 2019 году рекомендовали определить наиболее важные вопросы. Детальнее изучить структуру населения можно в рамках выборочных исследований, отмечали специалисты.

На сайте Агентства статистики можно найти образцы переписных листов для пробной переписи. В них есть вопросы о месте постоянного и временного проживания, уровне образования и наличии учёной степени, занятиях спортом, ориентировочном уровне дохода, миграции, занятости и другие.





Вопросы о занятиях спортом и уровне дохода исключены из переписных листов для национальной переписи, отметили «Газете.uz» в Агентстве статистик. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что эти вопросы вызывали недовольство населения. Образцы вопросников для национальной переписи уже разработаны, однако пока не утверждены правительством, потому и не опубликованы.

Отметим, что, когда вопросник был опубликован в 2020 году, он вызвал негодование среди активистов по борьбе за права людей с инвалидностью, поскольку вопросы об инвалидности не включили в перечень. В то время, как по данным ВОЗ, люди с инвалидностью составляют 16% населения планеты, в Узбекистане в 2022 году инвалидность была признана лишь у 2,3% населения. По данным же Всемирного банка, инвалидность имеют 13,5% узбекистанцев.

«Мы не знаем, как определять инвалидность человека, — заявил в 2020 году глава Госкомстата Баходир Бегалов. — В практике многих государств эти вопросы не включены в переписной лист».





Правозащитники же считают, что, учитывая все трудности получения и подтверждения инвалидности, перепись могла бы показать более реальную картину с инвалидностью в Узбекистане и скорректировать политику медико-социальной экспертизы.

При этом переписной лист для полноценной переписи включает вопрос об источниках дохода. Один из вариантов ответа на этот вопрос — «пособие по инвалидности» — позволит сравнить фактическое число людей с инвалидностью с базой данных органов, выдающих социальное обеспечение, отметили в Агентстве статистики.

Какую пользу принесла перепись населения в других странах

В США перепись обновила границы регионов в каждом штате, помогла правительству понять, в какие сферы нужно направлять больше денег при планировании бюджета. По Конституции США, каждый гражданин обязан участвовать в переписи. Страна обеспечивает конфиденциальность данных на 72 года.

В Германии перепись проводят, чтобы обновлять демографические данные о населении и больше знать об условиях жизни людей. Последний раз перепись в ФРГ проводили в 2021 году. Процедура обязательна для граждан страны и для стран ЕС.

В Казахстане за период независимости перепись провели три раза (в 1999, 2009 и 2021 годах).

Какую пользу перепись населения принесёт Узбекистану

Программный аналитик по вопросам народонаселения и развития представительства ЮНФПА в Узбекистане Аъзам Тошпулатов отметил, что перепись населения в Узбекистане положительно скажется на гражданах страны.

Например, данные о численности детей школьного возраста помогут скорректировать планы по строительству школ. Чтобы знать, где и в какой отрасли требуются новые рабочие места, какие специалисты нужны, необходимо знать количество безработных и уровень их квалификации в разрезе районов. При чрезвычайных ситуациях сотрудники МЧС, а также медики определяют объём необходимой помощи на основе переписных данных.





Перепись также положительно скажется на развитии бизнеса, отмечает Аъзам Тошпулатов. Имея данные о численности и доходах населения, его потребности в жилье, предприятия, производящие, например, бытовую технику, могут прогнозировать объёмы производства, а компании, занимающиеся её импортом, планировать закупки и минимизировать убытки.

Перепись также необходима для прогнозирования макроэкономических показателей на 10−20 лет. Статистика важна в разработке целевых программ, улучшения здоровья граждан и помощи семьям.

«Данные переписи могут выявить потребность в государственных школах, библиотеках, медицинских центрах, а также в энергоресурсах, водоснабжении. Итоги переписи помогают определить объём финансирования, который правительству необходимо выделить местным органам власти», — пояснил Аъзам Тошпулатов.

Перепись жилого и нежилого фонда

Ожидается, что перепись в Узбекистане обновит кадастровые данные, поскольку органы статистики проведут перепись не только населения, но и жилищного фонда. Соответствующий опросник можно найти на сайте переписи населения.





В Агентстве статистики пояснили, что на основе переписи жилищного фонда планируется создать полноценную цифровую карту. Для этого необходимо выяснить количество и состояние жилых и нежилых зданий, предприятий и других объектов. Эти данные затем лягут в основу планирования инфраструктуры населённых пунктов Узбекистана.





Перепись жилищного фонда проводится во многих странах. По итогам переписи в Германии в 2011 году правительство получило картину жилищного фонда страны. Учитывались тип жилья (квартира, частный дом, общежитие), количество комнат, наличие и тип отопительной системы.

ООН объясняет, что перепись жилищного фонда необходима, поскольку обеспечивает охрану частной жизни и здоровья населения. Полученная информация, в том числе о бездомных, используется, чтобы понять причины нехватки жилья и способы решения этой проблемы.

Как проводится перепись населения

В Агентстве статистики «Газете.uz» отметили, что перепись населения проводится в три этапа. Первый — подготовительный. Он начался в 2020 году и должен продолжаться не более трёх лет.

Второй этап — непосредственный сбор данных и проверка информации. Эта работа занимает примерно два месяца.

Третий этап — анализ информации, на который уходит один-два года. Данные обрабатывают, систематизируют в специальной программе, анализируют и представляют публике.

Несмотря на то, что в 2023 году подготовительный этап должен был завершиться, он всё ещё продолжается. В его рамках статисты уже разработали методологию переписи, нормативные-правовые документы, веб-сайт, единую систему для хранения данных, провели в ноябре 2021 года пробную перепись.





Основным методом сбора данных в ходе пробной переписи был бумажный метод. Переписчики также использовали планшеты. Все граждане могли ответить на вопросы в том числе в онлайн-формате. Для подомового обхода были выбраны четыре административные единицы страны: Яшнабадский район Ташкента, Ходжаабадский район Андижанской области, Юкоричирчикский район Ташкентской области и город Хива.

В международной практике результаты проведения пробной переписи, как правило, не публикуются. На сайте Агентства статистики отмечается, что временно нанятые операторы внесли собранные в ходе пробной переписи данные в специально разработанную систему.

По итогам пробной переписи заполнение бумажных носителей и перенос информации из них в электронные системы занял так много времени, что для проведения национальной переписи от бумажных носителей Агентство статистики решило отказаться.





В рамках переписи населения ведомство также обновило схематические карты всех микрорайонов республики, составило перечень жилых и нежилых зданий. По результатам этого исследования, статисты выяснили, что более 17% домохозяйств всё ещё не имеют регистрационного номера. Ещё более 30 тысяч снесённых зданий числятся в картах как существующие. Для проведения переписи эти недостатки необходимо устранить, пояснили в Агентстве статистики.

Кроме того, для завершения подготовительного этапа ведомству предстоит закупить планшеты, объяснить населению значение переписи, привлечь к этой задаче СМИ.

Сколько стоит перепись населения

Перепись населения — крупнейшее статистическое мероприятие для стран. Затраты на её проведение значительно превышают годовые текущие бюджеты на работу органов статистики.

Агентство оценивает расходы государственного бюджета на подготовку и проведение переписи населения и жилищного фонда в 65 млн долларов. Отказ от бумажного метода сбора данных сэкономит бюджету около 46 млн долларов. Оптимизировать расходы удастся за счёт сокращения численности переписного персонала до 70 тысяч человек, рассказали в ведомстве. Если бы бумажный метод использовался, агентству пришлось бы временно нанять 155 тысяч человек, а цена переписи составила бы 111 млн долларов.





В 2022 года на подготовку к переписи населения из госбюджета Агентству статистики выделили 59,2 млрд сумов. Средства направили на зарплату более 6 тысяч сотрудников, участвовавших в создании карт регионов, отметили в пресс-службе Агентства статистики.

В 2022 году пресс-служба представительства Всемирного банка в Узбекистане сообщила о выделении стране льготного кредита в размере 50 млн долларов на модернизацию системы статистики. Один из компонентов этого проекта направлен на совершенствование методов и стандартов сбора данных. Это должно было поддержать подготовку и проведение общенациональной переписи населения. Однако Узбекистан пока не получил этот кредит, сообщили в пресс-службе Агентства статистики.

В 2023 году республиканский бюджет направил на реализацию переписи 10 млрд сумов. В 2024 году Агентство статистики получит на эти цели всего 18 млрд сумов при том, что только на оплату труда 70 тысяч человек переписного персонала и закупку 54 тысяч планшетов для переписчиков требуется более 800 млрд сумов. Ожидается, что перепись состоится тогда, когда правительству удастся сбалансировать государственный бюджет.

Чем чревата отсрочка переписи населения

На круглом столе ЮНФПА в 2019 году международные эксперты подчёркивали, как важно вести масштабную кампанию по повышению осведомлённости населения о переписи и готовить специалистов к мероприятию. Поскольку исследование не проводилось несколько десятилетий, люди не знают, что такое перепись, зачем в ней участвовать.

Кроме того, за 30 лет специалисты утратили азы проведения переписи, хотя за последние годы международные организации и эксперты помогли Узбекистану нарастить кадровый потенциал, разработать план переписи и многочисленные методические документы.





Однако чем больше мы откладываем проведение переписи, тем дальше отодвигается дата получения важной информации о населении, которая позволит разработать научно обоснованную политику и инвестиционные программы.

Учитывая активное строительство во всей стране переписные карты, составленные статистами и сотрудниками государственного кадастра в августе 2022 года, потеряют актуальность. Существенная отсрочка потребует обновления многих методических документов и учебный материалов. Кроме того, перенос может привести к потере подготовленных специалистов и инвестиций, вложенных правительством в подготовку переписи.

В результате заинтересованным в переписи сторонам может сложно мобилизовать ресурсы для её подготовки, даже если проведение мероприятия перенесётся на следующий раунд 2030. Стартует он в 2025 году.

«Газета.uz» благодарит Агентство статистики при президенте и представительство ЮНФПА в Узбекистане за содействие в подготовке этого материала.