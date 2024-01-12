Яхёжон Артикбоевич Абдулхаков освобождён от должности заместителя министра внутренних дел Узбекистана — начальника Следственного департамента, сообщило УзА.

Он был назначен на эту должность 12 февраля 2021 года.

Ранее Яхёжон Абдулхаков занимал пост заместителя начальника УВД Андижанской области — начальника Следственного управления области.

О причинах увольнения и назначении преемника не сообщается.

Напомним, 2 декабря прошлого года ГУВД Ташкента заявило о проведении масштабных рейдов по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Среди задержанных — Саидазиз Сайдалиев, известный как «Саидазиз медгородок», Бахтиёр Кудратуллаев («Бахти Ташкентский»), Салим Абдувалиев («Салимбай»). Всего было задержано свыше 100 человек, из которых 52 заключены под стражу, в данное время расследуются уголовные дела, возбуждённые против них.