В Узбекистане в порядке правового эксперимента вводится специальный режим «В бизнес без лицензии», которым предусматривается переходный и адаптационный период до трёх месяцев для начала деятельности. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 9 января «О мерах по сокращению обязательных требований, упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательства» (УП-8).

С 1 марта 2024 года до 1 января 2025 года этот режим будет применяться к деятельности по эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществлению ветеринарных лабораторно-диагностических работ.

По результатам эксперимента к ноябрю Министерство юстиции с уполномоченными органами должны подготовить для правительства предложения по полному внедрению специального режима и применению его и к другим видам деятельности.

В рамках специального режима предпринимателям допускается в течение трёх месяцев осуществлять указанные виды деятельности без получения лицензии и документа разрешительного характера с бесплатным уведомлением уполномоченного органа через информационную систему «Лицензия».

С момента направления уведомления в трёхмесячный срок субъекты предпринимательства и их должностные лица не привлекаются к ответственности за осуществление деятельности без лицензии и документа разрешительного характера.

Субъект предпринимательства, начавший работу в рамках данного режима, должен в течение трёх месяцев принять меры по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями и условиями лицензии или разрешительных процедур. Он также должен получить лицензию или разрешительный документ либо остановить осуществление своей деятельности.