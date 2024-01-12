Для поддержки производителей электротехнической продукции в Узбекистане планируется предоставить ещё больше льгот и послаблений. Это предусмотрено протоколом собрания правительственной комиссии по главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым №118 от 25 декабря (копия есть у «Газеты.uz).

В частности, Министерству экономики и финансов, Налоговому комитету и ассоциации «Узэлтехсаноат» поручено в течение двух месяцев внести в Кабинет министров предложения, предусматривающие:

вычет расходов предприятий, производящих электротехническую продукцию, на маркетинговые исследования и рекламу местных из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль с использованием коэффициента 2;

возмещение затрат, связанных с проведением маркетинговых и аудиторских исследований в сфере со стороны крупнейших аудиторов и рейтинговых агентств;

в виде исключения в случае, если предприятия сферы электротехники, в том числе поставщики услуг, оказывают свои услуги по ценам ниже рыночных, налоговые последствия не возникают;

внедрение механизма отсрочки платежа до 180 дней без применения процентов по ставке рефинансирования ЦБ, которые взимаются с производителей электротехнической продукции за просрочку уплаты налогов и таможенного НДС;

на основе зарубежного опыта введение антидемпинговых пошлин (в среднем 10%) при ввозе бытовой техники в страну.

Кроме того, поручено внести предложения о продлении срока действия истекающих налоговых и таможенных льгот в сфере электротехники до 1 января 2027 года.

Планируется внедрить для местных производителей электротехники механизм покрытия расходов, связанных с использованием электротехническими предприятиями услуг «факторинга» и «хеджирования валютного курса» при экспорте продукции на условиях отсрочки оплаты в крупные торговые сети зарубежных стран.

Предприятиям также предлагается покрывать до 50% транспортных затрат на ввоз комплектующих и сырья для производства экспортно-ориентированной продукции, не производимой в стране. Компенсацию на дорожные расходы будут выплачивать экспортёрам или международным транспортным грузовыми компаниям.

В то же время Министерству экономики и финансов совместно с Налоговым комитетом в двухнедельный срок поручено изучить и предоставить правительству заключение по налоговым льготам (целевым или нецелевым), которые были предоставлены предпринимателями в 2017—2022 годы. Речь идёт о льготах, предоставленных новым электротехническим предприятиям (освобождение от уплаты налога на прибыль юрлиц, налога на имущество, отчислений и других), которые предоставлялись на срок от 3 до 7 лет в зависимости от объёма инвестиций.

Предприятиям-экспортёрам за счёт Агентства по продвижению экспорта предлагается полностью покрывать расходы на участие в выставках и ярмарках, даже если они делают это по собственной инициативе и за счёт своих средств. Им также планируют покрывать расходы на получение всех видов региональных и зарубежных сертификатов на электротехническую продукцию.

Ответственным министерствам и ведомствам предлагается поручить в начале каждого финансового года бронировать «удешевлённые» логистические квоты от международных логистических компаний. Агентство по продвижению экспорта назначается уполномоченным госорганом по приобретению и распределению квот среди предприятий-экспортёров с наценкой в 1%.

Как мы сообщали ранее, власти Узбекистана повторно проверят сертификаты происхождения (C-1) «подозрительной» электротехники.