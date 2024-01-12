Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана предложило меры по скорейшему приведению атмосферного воздуха в Ташкенте к норме.

Как мы уже писали, само Минэкологии запланировано ряд работ по охране воздуха. На промышленных предприятиях 1 и 2 категорий воздействия на окружающую среду будут установлены пылегазоочистные оборудования, проведена реконструкция и модернизация существующих.

На этих территориях будут введены посты наблюдения за источниками загрязнения атмосферного воздуха, а для мониторинга окружающей среды будут установлены автоматические станции.

Кроме того, Минэкологии предлагает:

запрет на использование топлива, в частности, бензина марки Аи-80, экологической категории ниже стандарта «Евро-4»;

ограничение движения транспортных средств массой более 3,5 и 12 тонн, предназначенных для перевозки грузов, в час пик — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 — на территории Ташкента в целях уменьшения заторов на дорогах и обеспечения безопасности движения;

запрет на движение всех видов автотранспортных средств, выпущенных до 2010 года, предоставление льгот, преференций и субсидий владельцам автотранспортных средств при переходе на электромобили;

введение в качестве эксперимента правила вождения автомобилей в «нечётные и чётные» дни для оптимизации автомобильного движения с целью уменьшения пробок на автомагистралях;

организация зон, свободных от автотранспорта, на центральных улицах города;

перевод общественного транспорта на использование электрическим, газобаллонным топливом и другими альтернативными видами топлива, а также организация дорожной инфраструктуры;

объявление и соблюдение моратория на строительство всех видов объектов (кроме объектов социального и государственного значения);

запрет на использование угля в промышленных целях в районах Ташкентской области, прилегающих к Ташкенту;

создание искусственных водоёмов с целью обеспечения устойчивости микроклимата, положительно влияющего на качество атмосферного воздуха;

запрет на использование мазута в качестве резервного топлива на действующих в Ташкенте теплоцентралях;

создание «зелёного пояса» вокруг Ташкента с целью снижения скорости ветра, предотвращения миграции частиц почвы на основе научных и тщательно проработанных методов;

установка табло и мониторов, постоянно публикующих показатели качества атмосферного воздуха.

Минэкологии также назвало главные факторы загрязнения воздуха в Ташкенте: выбросы автотранспорта, работающего на низкокачественном топливе, использование угля и мазута на тепло- и электростанциях, строительные работы без генпланов и вырубка деревьев.