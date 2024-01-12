С 1 марта 2024 года в Узбекистане для предпринимателей отменяется 22 вида лицензий и разрешений. Это предусмотрено указом президента от 9 января (УП-8), сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.
Кроме того, дополнительно разрешается дистанционная оценка заявителей на лицензию и разрешение через видеосвязь.
Отменяется требование размещения 15 тысяч долларов в Фонд безопасного туризма для осуществления выездного туризма.
Юридические лица теперь могут по желанию выбирать место техосмотра принадлежащих им транспортных средств. До этого они должны были проходить техосмотр в местах, установленных органами внутренних дел.
В результате внедрения изменений в распоряжении предпринимателей, как сообщается, останутся в общей сложности почти 350 млрд сумов в год.
Список отменяемых лицензий
№
Наименование видов лицензируемой деятельности и документов разрешительного
Наименование процедур, возникающих вследствие отмены уполномоченных органов
Наименование уполномоченных органов
|I. Некоторые виды разрешений и уведомлений, подлежащих отмене*
1
Решение о целесообразности уступки права пользования участком недр (полностью или частично) другому лицу.
Предоставление другому лицу разрешения на право пользования участком недр в порядке переоформления.
Министерство горнодобывающей промышленности и геологии, Минэкономики и финансов, Минэкологии, АО «Узбекнефтегаз»
2
Согласование перечня предупредительных мероприятий, финансируемых из резерва предупредительных мероприятий страховщика.
Осуществление контроля за финансовым положением страховщика.
Национальное агентство перспективных проектов
3
Включение в Реестр таможенных перевозчиков.
Наличие лицензии на осуществление деятельности по международной перевозке грузов автотранспортом. Наличие Свидетельства о допущении автотранспортного средства к перевозке товаров под таможенными печатями и пломбами.
Таможенный комитет
4
Включение сдачи жилья в аренду в Единый электронный реестр.
Оформление договора аренды. Временная регистрация иностранного гражданина.
ГУП «Центр сертификации туристических услуг»
5
Уведомление о начале или прекращении деятельности по повышению квалификации водителей автомототранспортных средств и средств городского электрического транспорта.
Регистрация в качестве субъекта предпринимательства.
Министерство высшего образования, науки и инноваций
6
Уведомление о начале или прекращении деятельности по розничной реализации офтальмологических изделий медицинского назначения (оптика).
Регистрация в качестве субъекта предпринимательства.
Агентство по развитию фармотрасли при Минздраве
7
Уведомление о начале или прекращении деятельности по реализации культурных ценностей.
Соблюдение законодательства о ввозе и вывозе культурных ценностей. Лицензия для деятельности в области использования атомной энергии и оборота источников ионизирующего излучения.
Агенство культурного наследия
|II. Некоторые виды лицензий и разрешений, подлежащих отмене путём объединения*
8
Лицензия для деятельности в области оборота источников ионизирующего излучения.
Лицензия для деятельности в области использования атомной энергии и оборота источников ионизирующего излучения.
Инспекция по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности
9
Лицензия для деятельности в области использования атомной энергии.
10
Лицензия для разработки документации о планировании развития территории и частей территории Узбекистана.
Разработка документации планировании развития территории и частей территории Республики Узбекистан.
Министерство строительства и ЖКХ
11
Лицензия для разработки документации о планировании развития территории регионов Узбекистана.
12
Лицензия для разработки документации о развитии территорий населённых пунктов.
Разработка документации о строительстве и развитии территорий населённых пунктов.
Министерство строительства и ЖКХ
13
Лицензия для разработки документации о строительстве территорий населённых пунктов.
14
Лицензия для уничтожения пиротехнических изделий.
Уничтожение и утилизация пиротехнических изделий.
МВД
15
Лицензия для утилизации пиротехнических изделий.
16
Разрешение на вывоз объектов экспортного контроля.
Разрешение на экспорт и импорт специфических товаров.
Кабинет министров
17
Лицензия для экспорта и импорта специфических товаров.
18
Свидетельство о допуске автотранспортного средства к перевозке опасных грузов.
Свидетельство о допуске автотранспортного средства к перевозке опасных грузов**.
МВД
19
Разрешение (заключение) на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных или опасных грузов автомобильным транспортом.
|III. Виды лицензий и разрешений, на которые распространяется порядок уведомления***
20
Лицензия для осуществления туристской (турагентской) деятельности (за исключением деятельности по организации и проведению мероприятий «Умра»).
Уведомление о начале или прекращении турагентской деятельности.
Комитет по туризму
21
Лицензия для деятельности по разработке архитектурно-градостроительной документации (проекты, отнесённые к категории по Классификатору категорий сложности объектов).
Уведомление о начале или прекращении деятельности по разработке архитектурно-градостроительной документации, отнесённых к 1 категории по Классификатору категорий сложности объектов.
Министерство строительства и ЖКХ
22
Заявление о включении в Реестр коммерческих организаций, оказывающих юридические консультационные услуги.
Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве коммерческой организации, оказывающей юридические консультационные услуги.
Министерство юстиции
Примечания:
* Объединяемые лицензии и документы разрешительного характера остаются в силе в течение срока их действия. При этом лицензия или разрешение для вида объединённой лицензируемой деятельности и деятельности, требующей получения документов разрешительного характера, переоформляется уполномоченным органом самостоятельно без истребования соответствующих документов, взимания государственной пошлины и сборов;
Размер государственной пошлины, взимаемой за объединённую лицензируемую деятельность и деятельность, требующую разрешения, устанавливается в наименьшем размере госпошлины, установленной за виды деятельности, прекращаемые путём объединения.
**В процессе выдачи Свидетельства о допуске автотранспортного средства к перевозке опасных грузов пригодность ёмкостей для перевозки опасных грузов согласовывается уполномоченным органом с Инспекцией по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии самостоятельно.
***Действие лицензий или документов разрешительного характера, оформленных в отношении деятельности (действия), на которые распространён порядок уведомления, остаётся в силе и для осуществления указанной деятельности (действия) уведомление уполномоченного органа не требуется.