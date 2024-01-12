С 1 марта 2024 года в Узбекистане для предпринимателей отменяется 22 вида лицензий и разрешений. Это предусмотрено указом президента от 9 января (УП-8), сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Кроме того, дополнительно разрешается дистанционная оценка заявителей на лицензию и разрешение через видеосвязь.

Отменяется требование размещения 15 тысяч долларов в Фонд безопасного туризма для осуществления выездного туризма.

Юридические лица теперь могут по желанию выбирать место техосмотра принадлежащих им транспортных средств. До этого они должны были проходить техосмотр в местах, установленных органами внутренних дел.

В результате внедрения изменений в распоряжении предпринимателей, как сообщается, останутся в общей сложности почти 350 млрд сумов в год.

Список отменяемых лицензий

№ Наименование видов лицензируемой деятельности и документов разрешительного

характера, подлежащих отмене Наименование процедур, возникающих вследствие отмены уполномоченных органов Наименование уполномоченных органов I. Некоторые виды разрешений и уведомлений, подлежащих отмене*

1 Решение о целесообразности уступки права пользования участком недр (полностью или частично) другому лицу. Предоставление другому лицу разрешения на право пользования участком недр в порядке переоформления. Министерство горнодобывающей промышленности и геологии, Минэкономики и финансов, Минэкологии, АО «Узбекнефтегаз» 2 Согласование перечня предупредительных мероприятий, финансируемых из резерва предупредительных мероприятий страховщика. Осуществление контроля за финансовым положением страховщика. Национальное агентство перспективных проектов 3 Включение в Реестр таможенных перевозчиков. Наличие лицензии на осуществление деятельности по международной перевозке грузов автотранспортом. Наличие Свидетельства о допущении автотранспортного средства к перевозке товаров под таможенными печатями и пломбами. Таможенный комитет 4 Включение сдачи жилья в аренду в Единый электронный реестр. Оформление договора аренды. Временная регистрация иностранного гражданина. ГУП «Центр сертификации туристических услуг» 5 Уведомление о начале или прекращении деятельности по повышению квалификации водителей автомототранспортных средств и средств городского электрического транспорта. Регистрация в качестве субъекта предпринимательства. Министерство высшего образования, науки и инноваций 6 Уведомление о начале или прекращении деятельности по розничной реализации офтальмологических изделий медицинского назначения (оптика). Регистрация в качестве субъекта предпринимательства. Агентство по развитию фармотрасли при Минздраве 7 Уведомление о начале или прекращении деятельности по реализации культурных ценностей. Соблюдение законодательства о ввозе и вывозе культурных ценностей. Лицензия для деятельности в области использования атомной энергии и оборота источников ионизирующего излучения. Агенство культурного наследия II. Некоторые виды лицензий и разрешений, подлежащих отмене путём объединения*

8 Лицензия для деятельности в области оборота источников ионизирующего излучения. Лицензия для деятельности в области использования атомной энергии и оборота источников ионизирующего излучения. Инспекция по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности 9 Лицензия для деятельности в области использования атомной энергии. 10 Лицензия для разработки документации о планировании развития территории и частей территории Узбекистана. Разработка документации планировании развития территории и частей территории Республики Узбекистан. Министерство строительства и ЖКХ 11 Лицензия для разработки документации о планировании развития территории регионов Узбекистана. 12 Лицензия для разработки документации о развитии территорий населённых пунктов. Разработка документации о строительстве и развитии территорий населённых пунктов. Министерство строительства и ЖКХ 13 Лицензия для разработки документации о строительстве территорий населённых пунктов. 14 Лицензия для уничтожения пиротехнических изделий. Уничтожение и утилизация пиротехнических изделий. МВД 15 Лицензия для утилизации пиротехнических изделий. 16 Разрешение на вывоз объектов экспортного контроля. Разрешение на экспорт и импорт специфических товаров. Кабинет министров 17 Лицензия для экспорта и импорта специфических товаров. 18 Свидетельство о допуске автотранспортного средства к перевозке опасных грузов. Свидетельство о допуске автотранспортного средства к перевозке опасных грузов**. МВД 19 Разрешение (заключение) на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных или опасных грузов автомобильным транспортом. III. Виды лицензий и разрешений, на которые распространяется порядок уведомления***

20 Лицензия для осуществления туристской (турагентской) деятельности (за исключением деятельности по организации и проведению мероприятий «Умра»). Уведомление о начале или прекращении турагентской деятельности. Комитет по туризму 21 Лицензия для деятельности по разработке архитектурно-градостроительной документации (проекты, отнесённые к категории по Классификатору категорий сложности объектов). Уведомление о начале или прекращении деятельности по разработке архитектурно-градостроительной документации, отнесённых к 1 категории по Классификатору категорий сложности объектов. Министерство строительства и ЖКХ 22 Заявление о включении в Реестр коммерческих организаций, оказывающих юридические консультационные услуги. Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве коммерческой организации, оказывающей юридические консультационные услуги. Министерство юстиции

Примечания:

* Объединяемые лицензии и документы разрешительного характера остаются в силе в течение срока их действия. При этом лицензия или разрешение для вида объединённой лицензируемой деятельности и деятельности, требующей получения документов разрешительного характера, переоформляется уполномоченным органом самостоятельно без истребования соответствующих документов, взимания государственной пошлины и сборов;

Размер государственной пошлины, взимаемой за объединённую лицензируемую деятельность и деятельность, требующую разрешения, устанавливается в наименьшем размере госпошлины, установленной за виды деятельности, прекращаемые путём объединения.

**В процессе выдачи Свидетельства о допуске автотранспортного средства к перевозке опасных грузов пригодность ёмкостей для перевозки опасных грузов согласовывается уполномоченным органом с Инспекцией по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии самостоятельно.

***Действие лицензий или документов разрешительного характера, оформленных в отношении деятельности (действия), на которые распространён порядок уведомления, остаётся в силе и для осуществления указанной деятельности (действия) уведомление уполномоченного органа не требуется.