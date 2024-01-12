С 1 марта 2024 года в Узбекистане для предпринимателей отменяется 22 вида лицензий и разрешений. Это предусмотрено указом президента от 9 января (УП-8), сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Кроме того, дополнительно разрешается дистанционная оценка заявителей на лицензию и разрешение через видеосвязь.

Отменяется требование размещения 15 тысяч долларов в Фонд безопасного туризма для осуществления выездного туризма.

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Юридические лица теперь могут по желанию выбирать место техосмотра принадлежащих им транспортных средств. До этого они должны были проходить техосмотр в местах, установленных органами внутренних дел.

В результате внедрения изменений в распоряжении предпринимателей, как сообщается, останутся в общей сложности почти 350 млрд сумов в год.

Список отменяемых лицензий

Наименование видов лицензируемой деятельности и документов разрешительного
характера, подлежащих отмене

Наименование процедур, возникающих вследствие отмены уполномоченных органов

Наименование уполномоченных органов

I. Некоторые виды разрешений и уведомлений, подлежащих отмене*

1

Решение о целесообразности уступки права пользования участком недр (полностью или частично) другому лицу.

Предоставление другому лицу разрешения на право пользования участком недр в порядке переоформления.

Министерство горнодобывающей промышленности и геологии, Минэкономики и финансов, Минэкологии, АО «Узбекнефтегаз»

2

Согласование перечня предупредительных мероприятий, финансируемых из резерва предупредительных мероприятий страховщика.

Осуществление контроля за финансовым положением страховщика.

Национальное агентство перспективных проектов

3

Включение в Реестр таможенных перевозчиков.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по международной перевозке грузов автотранспортом. Наличие Свидетельства о допущении автотранспортного средства к перевозке товаров под таможенными печатями и пломбами.

Таможенный комитет

4

Включение сдачи жилья в аренду в Единый электронный реестр.

Оформление договора аренды. Временная регистрация иностранного гражданина.

ГУП «Центр сертификации туристических услуг»

5

Уведомление о начале или прекращении деятельности по повышению квалификации водителей автомототранспортных средств и средств городского электрического транспорта.

Регистрация в качестве субъекта предпринимательства.

Министерство высшего образования, науки и инноваций

6

Уведомление о начале или прекращении деятельности по розничной реализации офтальмологических изделий медицинского назначения (оптика).

Регистрация в качестве субъекта предпринимательства.

Агентство по развитию фармотрасли при Минздраве

7

Уведомление о начале или прекращении деятельности по реализации культурных ценностей.

Соблюдение законодательства о ввозе и вывозе культурных ценностей. Лицензия для деятельности в области использования атомной энергии и оборота источников ионизирующего излучения.

Агенство культурного наследия

II. Некоторые виды лицензий и разрешений, подлежащих отмене путём объединения*

8

Лицензия для деятельности в области оборота источников ионизирующего излучения.

Лицензия для деятельности в области использования атомной энергии и оборота источников ионизирующего излучения.

Инспекция по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности

9

Лицензия для деятельности в области использования атомной энергии.

10

Лицензия для разработки документации о планировании развития территории и частей территории Узбекистана.

Разработка документации планировании развития территории и частей территории Республики Узбекистан.

Министерство строительства и ЖКХ

11

Лицензия для разработки документации о планировании развития территории регионов Узбекистана.

12

Лицензия для разработки документации о развитии территорий населённых пунктов.

Разработка документации о строительстве и развитии территорий населённых пунктов.

Министерство строительства и ЖКХ

13

Лицензия для разработки документации о строительстве территорий населённых пунктов.

14

Лицензия для уничтожения пиротехнических изделий.

Уничтожение и утилизация пиротехнических изделий.

МВД

15

Лицензия для утилизации пиротехнических изделий.

16

Разрешение на вывоз объектов экспортного контроля.

Разрешение на экспорт и импорт специфических товаров.

Кабинет министров

17

Лицензия для экспорта и импорта специфических товаров.

18

Свидетельство о допуске автотранспортного средства к перевозке опасных грузов.

Свидетельство о допуске автотранспортного средства к перевозке опасных грузов**.

МВД

19

Разрешение (заключение) на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных или опасных грузов автомобильным транспортом.

III. Виды лицензий и разрешений, на которые распространяется порядок уведомления***

20

Лицензия для осуществления туристской (турагентской) деятельности (за исключением деятельности по организации и проведению мероприятий «Умра»).

Уведомление о начале или прекращении турагентской деятельности.

Комитет по туризму

21

Лицензия для деятельности по разработке архитектурно-градостроительной документации (проекты, отнесённые к категории по Классификатору категорий сложности объектов).

Уведомление о начале или прекращении деятельности по разработке архитектурно-градостроительной документации, отнесённых к 1 категории по Классификатору категорий сложности объектов.

Министерство строительства и ЖКХ

22

Заявление о включении в Реестр коммерческих организаций, оказывающих юридические консультационные услуги.

Уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве коммерческой организации, оказывающей юридические консультационные услуги.

Министерство юстиции

Примечания:

* Объединяемые лицензии и документы разрешительного характера остаются в силе в течение срока их действия. При этом лицензия или разрешение для вида объединённой лицензируемой деятельности и деятельности, требующей получения документов разрешительного характера, переоформляется уполномоченным органом самостоятельно без истребования соответствующих документов, взимания государственной пошлины и сборов;

Размер государственной пошлины, взимаемой за объединённую лицензируемую деятельность и деятельность, требующую разрешения, устанавливается в наименьшем размере госпошлины, установленной за виды деятельности, прекращаемые путём объединения.

**В процессе выдачи Свидетельства о допуске автотранспортного средства к перевозке опасных грузов пригодность ёмкостей для перевозки опасных грузов согласовывается уполномоченным органом с Инспекцией по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности при Министерстве горнодобывающей промышленности и геологии самостоятельно.

***Действие лицензий или документов разрешительного характера, оформленных в отношении деятельности (действия), на которые распространён порядок уведомления, остаётся в силе и для осуществления указанной деятельности (действия) уведомление уполномоченного органа не требуется.