Темой недели, безусловно, стал визит в Узбекистан президента России Владимира Путина. Главы двух государств сделали ряд важных заявлений (например, о «наведении порядка» в сфере трудовой миграции) и провели первое заседание Совета регионов Узбекистана и РФ. Были объявлены начало строительства малой АЭС в Джизакской области, планы нарастить торговлю, увеличить поставки газа, построить две гидроаккумулирующие электростанции и другие.

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Бухару запустил строительство нового аэропорта, солнечной электростанции и газохимического комплекса МТО («метанол в олефины»).

Кредит на обучение в вузах будет выдаваться только студентам очного обучения. Изменения предусмотрены указом президента Шавката Мирзиёева. Они вступают в силу с нового учебного года.

Узбекистан планирует вступить в ВТО к 2026 году. Об этом заявил вице-премьер Жамшид Ходжаев, принявший участие в восьмом заседании рабочей группы по вступлению страны в ВТО.

Госдолг Узбекистана достиг почти $35 млрд. За год он вырос на $5,7 млрд (вместо запланированного показателя в $2,9 млрд). За шесть лет цифра увеличилась в 3 раза. В прошлом году резко выросли расходы на обслуживание госдолга.

Курс сума всю неделю укреплялся. Официальный курс доллара впервые с конца марта упал ниже 12600 сумов.

Около 40 тысяч человек пришли в парк «Ашхабад» в Ташкенте, который объявил бесплатную раздачу игрушек 1 июня. На многих улицах в районе, в том числе в центре города, образовались невиданные пробки (фото, видео). МВД пришлось запретить акции с бесплатной раздачей подарков. Директор парка, его заместитель и глава отдела рекламы были арестованы на 15 суток за нарушение правил проведения массовых мероприятий и другие нарушения.

Колонка: Для перехода на рыночные механизмы регулирования агросектора нужны более решительные меры, пишет юрист Умида Хакназар. В условиях острых вызовов современности также жизненно важно региональное сотрудничество, отмечает она.

Колонка: Закон о нас принимается без нас. Законодательная палата приняла поправки в закон «О правах лиц с инвалидностью». Законопроект разрабатывался без участия людей с инвалидностью и их репрезентативных организаций, пишут Ойбек Исаков и Дильмурад Юсупов.

Интервью: Заместитель госсекретаря США Узра Зея рассказала о приоритетах в отношениях Вашингтона и Ташкента, реформах и вызовах, важности свободы СМИ и религиозной свободы. По её мнению, реформы — это командная работа, в которой должны быть задействованы все стороны.

Видеоопрос: Что такое феминизм? 30 мая отмечался Международный день феминизма. Накануне даты, призванной напомнить о важности построения общества с равными возможностями, «Газета.uz» спросила жителей Ташкента, знают ли они, что такое феминизм и считают ли равными права мужчин и женщин в Узбекистане.

Видеоопрос: От чего нужно защищать детей? В преддверии Международного дня защиты детей мы спросили ташкентцев, от чего в 2024 году нужно беречь подрастающее поколение.

Фестиваль свободы. Как джазовые концерты на открытом воздухе раскрепостили Ташкент. Сабина Бакаева рассуждает, почему подобные мероприятия важны и что в них можно улучшить.

Спасибо, что читаете нас!