Россия планирует построить две гидроаккумулирующих электростанции на озёрах Узбекистана. Об этом 27 мая сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

«Имеются хорошие перспективы для сотрудничества в гидроэнергетике. „Русгидро“ оказывает Узбекистану содействие в создании мощностей манёвренной генерации, которые помогут выравнивать энергобаланс страны и обеспечивать бесперебойную работу всей энергосистемы Узбекистана», — сказал он.

По его словам, «на повестке дня — два крупных проекта по строительству гидроаккумулирующих электростанций на озёрах Айдаркуль и Каратерен» совокупной мощностью 1 ГВт.

Примечательно, что в июле прошлого года глава «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов встречался с китайской компанией China Southern Power Grid, с которой был подписан меморандум о взаимопонимании по строительству трёх ГЭС мощностью 820 МВт, среди которых был и «Каратерен» (500 МВт).

Компании также подписали соглашение о совместном строительстве гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) «Юкори Пскем». ГАЭС вырабатывает энергию, как обычная ГЭС, при помощи падения воды из верхнего бассейна в нижний. При этом ГАЭС перекачивает уже «отработавшую» воду насосами из нижнего бассейна в верхний, после чего цикл повторяется.

В ноябре 2023 года президент Узбекистана поручил разработать пятилетнюю программу ввода в эксплуатацию ГЭС общей мощностью 6000 МВт, не дожидаясь 2030 года, и привлечь крупные зарубежные энергокомпании на основе частного партнёрства