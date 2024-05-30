Восьмое заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию состоялось в Женеве 24 мая, сообщила пресс-служба ВТО.

Делегацию от Узбекистана на ней возглавил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, в неё также вошли специальный представитель президента страны по вопросам ВТО Азизбек Урунов, заместитель министра экономики и финансов Ахадбек Хайдаров, заместитель министра юстиции Алишер Каримов, заместитель министра сельского хозяйства Акмал Косимов.

Делегаты от ВТО «высоко оценили усилия Узбекистана по осуществлению реформ, необходимых для вступления в организацию, и выделили области, которые все ещё требуют работы над ними», отмечается в сообщении. «Узбекистан подтвердил свою приверженность вступлению в ВТО и подчеркнул значительные преобразования, происходящие в целях содействия прогрессу», — заявили в организации.

«Узбекистан остаётся твёрд в своём стремлении вступить во Всемирную торговую организацию, мы прилагаем все возможные усилия для достижения значимого прогресса», — подчеркнул Жамшид Ходжаев, имея в виду вступление Узбекистана в ВТО к 14-й министерской конференции в Камеруне в 2026 году.

В своём заявлении вице-премьер призвал делегатов «инвестировать и поддерживать» процесс присоединения Узбекистан, отметив, что их «сотрудничество, опыт и помощь» имеют решающее значение для обеспечения успешного завершения переговоров о вступлении.

Председатель рабочей группы посол Южной Кореи Юн Сон Док отметил ускорение темпов переговоров. «Сегодня мы встречаемся всего через шесть месяцев после нашей седьмой встречи. Сокращение интервала между заседаниями рабочей группы является чётким показателем того, что наша работа продвигается более быстрыми темпами. Я верю, что это результат институциональных изменений, проведённых в прошлом году с целью усиления управления и координации процесса вступления», — отметил он.

Напомним, процесс вступления Узбекистана официально возобновился на четвёртом заседании рабочей группы в июле 2020 года. Затем состоялись ещё три заседания в июне 2022 года, марте 2023 года и ноябре 2023 года.