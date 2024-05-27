Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин 27 мая провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.

По словам главы Узбекистана, визит Владимира Путина «по праву можно назвать историческим», который «знаменует начало новой вехи в отношениях все всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что сегодня узбекско-российское сотрудничество достигло «беспрецедентно высокого уровня», охватывая все сферы и направления межгосударственного взаимодействия.

Глава государства заявил, что Узбекистан выступает за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена, в том числе расширить «системные и интенсивные контакты» на уровне парламента, правительства, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов.

Он предложил до конца года провести очередные заседания совместной комиссии на уровне глав правительств и межправительственной комиссии.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан придаёт приоритетное значение расширению сотрудничества торгово-экономической сфере. Согласно данным Агентства статистики, товарооборот с начала года вырос на 30%, за последние семь лет этот показатель увеличился в 2,5 раза.

«Сегодня мы договорились о новом целевом ориентиры выйти на объёмы товарооборота в 30 млрд долларов в ближайшей перспективе. Потенциал и все возможности для этого есть. Об этом конкретно поговорили», — сказал глава государства. Напомним, что по итогам 2023 года Россия опустилась на второе место среди торговых партнёров, уступив место Китаю. Торговля выросла на 5,3% (в 2022 году рост был на 22,9%) — с 9,38 млрд до 9,88 млрд долларов.

По его словам, в ближайшие месяцы запустится полноценное торговое представительство Узбекистана в России для содействия реализации торговых сделок и экономических проектов.

«Считаем важным продолжить на экспертном уровне работу по оценке и выявлению дополнительных резервов для увеличения товарооборота, в том числе в рамках программ импортозамещения», — отметил он.

Президент сообщил, что сегодня в Узбекистане действует свыше 3000 совместных предприятий и проектов, портфель проектов кооперации составляет порядка 45 млрд долларов. Дополнительно к саммиту проработаны новые проекты на общую сумму свыше 20 млрд долларов в энергетике, металлургии, нефтехимии, машиностроении, добывающей отрасли, сельском хозяйстве, логистике, фармацевтике, сфере искусственного интеллекта и многих других направлениях.

Фото: пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев назвал Россию стратегическим партнёром в области поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов. «Есть договорённость о модернизации газотранспортной системы, увеличение объёмов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализация проектов с ведущими российскими компаниями по переработке углеводородов», — сказал глава государства.

Глава государства отметил десятки соглашения о научно-практической реализации совместных программ и проектов, открытия центров и филиалов российских вузов, в том числе Московского государственного технического университета имени Баумана.

Ранее Шавкат Мирзиёев сообщил, что стороны подпишут «важное соглашение» о реализации проекта строительства атомной электростанций малой мощности в Узбекистане.