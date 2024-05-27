В Узбекистане будет построена первая в регионе атомная станция малой мощности по российской технологии. Документы об этом, как уже сообщалось, были подписаны в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан 27 мая.

Дирекция по строительству АЭС при Агентстве по атомной энергии при Кабинете министров Узбекистана и компания «Атомстройэкспорт» (инжиниринговое подразделение «Росатома») заключили контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане. Помимо этого, был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции от 7 сентября 2018 года.

Как говорится в пресс-релизе Агентства по атомной энергии и «Росатома», АСММ будет мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый) будет построена в Джизакской области. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены узбекистанские компании.

Строительные работы на площадке начнутся летом. «Выбранная площадка уже исследована, подтверждена её пригодность и безопасность, что значительно сократит сроки реализации проекта», — отмечается в пресс-релизе.





«По прогнозам, в Узбекистане спрос на энергоресурсы вырастет почти в два раза к 2050 году, и очевидно, что для стабильной работы энергосистемы и развития экономики наша страна должна обеспечить себя, помимо возобновляемых источников энергии, базовым источником энергии», — заявил директор Агентства по атомной энергии Азим Ахмедхаджаев.

«Во всем мире мы видим сейчас рост интереса к созданию новых атомных мощностей, как в части строительства АЭС большой мощности, так и в проектах малых модульных реакторов. И считаем, что расширение сотрудничества с „Росатомом“ позволит нам усилить наш энергокомплекс передовыми технологиями в атомной энергетике», — добавил он.

Для «Росатома» это первый экспортный контракт на сооружение атомной станции малой мощности. «И это не просто предварительное соглашение, мы сразу же, уже этим летом приступаем к строительству», — прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Как мы писали, комментируя соглашение, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал: «Практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счёт атомной энергетики. Имея большие собственные запасы урана и экспортируя его в третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана».

В основе проекта АСММ лежит водо-водяной реактор РИТМ-200Н — «результат адаптации инновационной технологии судового исполнения под наземное размещение», говорится в сообщении.

Тепловая мощность РИТМ-200Н — 190 МВт, электрическая — 55 МВт, срок службы — до 60 лет. Реакторы серии РИТМ 200, на базе которых был сконструирован реактор РИТМ-200Н, прошли испытания в условиях Арктики на российских ледоколах.

С 2012 года было изготовлено 10 реакторов РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Первые три уже введены в эксплуатацию и выполняют свои обязательства по проводке караванов судов в западном районе Арктики.

АСММ на базе реактора РИТМ-200Н также строится в якутском посёлке Усть-Куйга. Запуск первого энергоблока ожидается в 2027 году, ввод в эксплуатацию — в 2028-м. Объект обеспечит электроэнергией промышленные предприятия, в том числе по разработке месторождений Кючус, Депутатское и Тирехтях, сообщается в пресс-релизе.

«АЭС на основе РИТМ-200Н имеет полностью интегральную компоновку (позволяет достичь высокой экономической эффективности проекта и обеспечить высочайший уровень безопасности станции). Безопасность запланированной к строительству АЭС малой мощности будет достигаться за счёт многоуровневых систем и барьеров-оболочек. Комбинация активных (для которых нужны источники энергоснабжения) и пассивных (работающих без источника энергии) систем безопасности позволяет достигать максимально высокого уровня безопасности станции. Указанные системы предотвращают возможность аварии, а несколько уровней барьеров, заложенных в конструкцию станции, исключают выброс радиоактивных веществ в окружающую среду», — подчёркивается в официальном сообщении.

К преимуществу АСММ в пресс-релизе отнесены меньшие сроки строительства по сравнению с большими АЭС. Согласно данным МАГАТЭ, в мире насчитывается примерно 50 проектов и концепций АСММ на различных стадиях разработки.