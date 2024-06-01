Акции по «раздаче бесплатных вещей» по случаю Международного дня защиты детей 1 июня в общественных местах Ташкента приостановлены, сообщил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

В субботу примерно в 12:00 в парке «Ашхабад» собралось много жителей и гостей столицы предположительно из-за планируемой бесплатной раздачи 20 тысяч мягких игрушек. Это привело к образованию 10-балльных пробок в центре города и на многих улицах.

Из-за трафика в пробке застряли в том числе машины скорой помощи и автобусы.

Люди также направились в сторону парка по железнодоржным путям.

На «Машинасозлар» и других станциях метрополитена образовалась толпа людей и давка.

В МВД сообщили, что «в настоящее время ситуация полностью под контролем, ведутся работы по устранению пробок и давок». Министерство не получало информацию о пострадавших или ухудшении здоровья людей.

Ведомство сообщило о прекращении акций с бесплатной раздачей вещей, которые планировалось провести в общественных местах столицы по случаю праздника.

Хокимият Ташкента днём ранее также сообщал, что в парке Magic City планируется приготовить огромный торт весом в 1 тонну.

В ГУВД столицы заявили, что из-за праздника на дорогах существенно возросло количество автотранспорта, возникают пробки.