Акции по «раздаче бесплатных вещей» по случаю Международного дня защиты детей 1 июня в общественных местах Ташкента приостановлены, сообщил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.
В субботу примерно в 12:00 в парке «Ашхабад» собралось много жителей и гостей столицы предположительно из-за планируемой бесплатной раздачи 20 тысяч мягких игрушек. Это привело к образованию 10-балльных пробок в центре города и на многих улицах.
Из-за трафика в пробке застряли в том числе машины скорой помощи и автобусы.
Люди также направились в сторону парка по железнодоржным путям.
На «Машинасозлар» и других станциях метрополитена образовалась толпа людей и давка.
В МВД сообщили, что «в настоящее время ситуация полностью под контролем, ведутся работы по устранению пробок и давок». Министерство не получало информацию о пострадавших или ухудшении здоровья людей.
Ведомство сообщило о прекращении акций с бесплатной раздачей вещей, которые планировалось провести в общественных местах столицы по случаю праздника.
Хокимият Ташкента днём ранее также сообщал, что в парке Magic City планируется приготовить огромный торт весом в 1 тонну.
В ГУВД столицы заявили, что из-за праздника на дорогах существенно возросло количество автотранспорта, возникают пробки.
«Мы рекомендуем при посещении общественных развлекательных мероприятий и парков отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным: это позволит вам добраться до точки назначения без лишнего стресса. Сообщаем, что для вашего удобства количество общественного транспорта увеличено. Приятного вам отдыха», — говорится в сообщении.