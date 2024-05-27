В Ташкенте под председательством президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и России Владимира Путина 27 мая состоялось первое заседание Совета регионов двух стран, сообщила пресс-служба президента Узбекистана. В нём приняли участие главы почти 30 регионов России и 300 представителей ведущих промышленных предприятий и бизнеса РФ.

Совет создан на базе совместного Форума межрегионального сотрудничества, запущенного главами двух государств шесть лет назад. Сейчас его статус повышен до Совета регионов под председательством президентов.

Открывая форум, президент Узбекистана подчеркнул, что сотрудничество между регионами «отличается высокой результативностью и способствует расширению долгосрочного партнёрства между Узбекистаном и Россией».





Он отметил активизацию с начала года контактов на всех уровнях, в том числе между регионами двух стран. Только на прошлой неделе делегации областей Узбекистана посетили партнёрские регионы в России.

Сейчас на уровне регионов реализуются свыше 200 совместных проектов на сумму 4 млрд долларов. В рамках заседания совета был подготовлен новый пакет соглашений на сумму более 5 млрд долларов, отметил президент.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что в ходе его переговоров с Владимиром Путиным в этот день были поставлены новые амбициозные цели — доведение объёма товарооборота до 30 млрд долларов в ближайшие годы и освоение до 10 млрд долларов инвестиций уже в следующем году.

Президент Узбекистана обозначил несколько приоритетов межрегионального сотрудничества.

1. Прежде всего, это наращивание взаимной торговли. За последние семь лет товарооборот Узбекистана с Россией вырос в 2,5 раза. Качественно улучшилась структура взаимных поставок, прежде всего за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью, отметил президент Узбекистана.

Среди основных партнёров — Москва и Санкт-Петербург, Татарстан, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Астраханская, Ивановская, Челябинская области, Красноярский, Пермский край, Башкортостан и другие регионы.

Для поддержки торговых и кооперационных проектов откроется полноценное торговое представительство Узбекистана в России, сообщил Шавкат Мирзиёев.

2. Второе направление — расширение масштабов промышленной кооперации.

В Узбекистане работают более 3000 российских компаний. Реализуются проекты в сферах энергетики, химии и нефтехимии, машиностроении, сельском хозяйстве, логистике, текстильной и пищевой промышленности и других отраслях. Расширяется индустриальная зона «Химград» в Ташкентской области, запущенная с партнёрами из Татарстана, с филиалом в Джизакской области.

«Общий портфель совместных проектов уже превышает 45 млрд долларов. В рамках нынешнего саммита достигнуты договорённости по новым проектам кооперации ещё на 20 млрд долларов, четверть из которых приходится на регионы», — заявил президент Узбекистана.

Он поддержал планы по созданию новых совместных индустриальных зон для продвижения проектов кооперации с ведущими предприятиями регионов России.





3. Третьим приоритетным направлением президент назвал расширение сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Он отметил важность продолжения работы по расширению сети агрологистических центров в регионах Узбекистана для организации прямых поставок плодоовощной продукции в Россию.

Крупные сельскохозяйственные предприятия и агрокластеры Узбекистана также заинтересованы в совместном развитии оптово-распределительных центров в России и выращивании сельхозкультур с дальнейшими поставками в Узбекистан, добавил Шавкат Мирзиёев.

4. Президент отметил важность развития инструментов поддержки и финансирования проектов регионов.

Он сообщил, что в ближайшее время начнёт работу совместная инвестиционная платформа с начальным капиталом 500 млн долларов.





5. Особо внимание будет и дальше уделяться расширению культурно-гуманитарного обмена. В Узбекистане создано 14 филиалов ведущих российских университетов, в числе которых Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты в Ташкенте, Университет науки и технологий МИСИС в Алмалыке, Казанский федеральный университет в Джизаке и многие другие.

В ходе визита достигнуты договорённости об учреждении филиалов Московского государственного технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли. Принята также трёхлетняя Программа культурного сотрудничества, в которой предусмотрено проведение совместных мероприятий в регионах двух стран.

6. Президент Узбекистана подчеркнул важность расширения туристических обменов. Только за последние несколько лет количество российских туристов увеличилось в 5 раз, сказал он. Все крупные города Узбекистана и России связаны регулярным авиасообщением.

Шавкат Мирзиёев выступил за принятие новых совместных программ по развитию туристических маршрутов и поездок в исторические города Узбекистана и России.

«За последние годы совместно проделана большая работа по развитию полномасштабного партнёрства между Узбекистаном и Россией. Вместе с тем следует признать, что потенциал и возможности сотрудничества регионов не задействованы даже наполовину», — отметил президент.





Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня 78 из 89 субъектов РФ осуществляют партнёрство с регионами Узбекистана.

«Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным совместным усилиям регионов и властей, управленческих команд регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекает всё больше участников», — сказал он.

Он уточнил, что Россия намерена внести в анонсированный ранее совместный инвестфонд для финансирования перспективных проектов в регионах Узбекистана 400 млн из 500 млн долларов.

«Средства выделены и подготовлены. Сейчас остались только технические детали. В ближайшие дни это будет доработано. Это средства, которые будут направлены в самые разные сферы реального сектора экономики республики», — отметил он.

На полях заседания Совета регионов был подписан крупный пакет документов межрегионального взаимодействия и соглашений по развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.