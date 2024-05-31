Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 3 июня.

Курс доллара США по итогам дневных торгов снизился ещё на 19,98 сума. В целом доллар слабеет к суму седьмой торговый день подряд, снизившись почти на 125 сумов — с 12724,72 до 12599,85 сума.





16 мая девальвация достигла 3% с начала года, но после укрепления сума за последние недели показатель снизился почти до 2%.

В последний раз курс доллара опускался ниже уровня 12600 сумов 27 марта.

В коммерческих банках в пятницу доллар принимался по курсу от 12540 сумов до 12600 сумов (Universalnank, Poytaxt bank, «Узпромстройбанк»). Курс продажи варьировался от 12630 («Алокабанк») до 12680 сумов.





Объём торгов на валютной бирже «Ташкент» за последние пять дней (27−31 мая) составил 433,1 млн долларов (в среднем по 86,6 млн долларов в день), что меньше в 1,4 раза объёма за предыдущие пять дней — 662,3 млн долларов (в среднем — $123,2 млн). Как мы сообщали ранее, по итогам первого квартала объём торгов на валютной бирже сократился на 2,7% — до 5,82 млрд долларов. При сравнении мартовских показателей этого и прошлого годов снижение составило 6,8%.

Финансист Отабек Бакиров предположил, что этом может быть связано с привлечением долга в виде выпуска евробондов со стороны правительства. Узбекистан, напомним, 21 мая выпустил еврооблигации на 1,5 млрд долларов, включая 600 млн долларов и 600 млн евро. Эти деньги могли быть выпущены на биржу, чтобы сконвертировать их в сумы. Однако источник «Газеты.uz» в ЦБ сообщил, что деньги от евробондов должны поступить в Узбекистан только 29−30 мая.

Укрепление сума также происходит на фоне возросшего экспорта (с учётом и без учёта золота), а также замедлением роста импорта.