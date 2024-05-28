Узбекистан и Россия работают над расширением пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия — Центр», чтобы увеличить поставки российского газа. Об этом в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентов Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте 27 мая сообщил президент РФ Владимир Путин.

С 7 октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана. Соглашение, заключённое на два года, предусматривает поставку 2,8 миллиарда кубометров в год.

«Я помню, как это начиналось в позапрошлую зиму. В Узбекистане сложилась сложная критическая ситуация в связи с аномальными холодами. Помню, как Шавкат Миромонович переживал и искал, конечно, все возможности для того, чтобы решать эту проблему. Естественно, все мы задумались о будущем, климат меняется, нужно заранее предпринимать какие-то шаги», — сказал он.

По его словам, сейчас ведутся работы по увеличению пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия — Центр», что позволит в 2025 году нарастить объём прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в комментарии для «Первого канала» сообщил, что Россия и Узбекистан ведут активные переговоры по существенному увеличению поставок не только газа, но и электроэнергии. Объёмы пока являются предметом переговоров.

Президент Шавкат Мирзиёев назвал Россию стратегическим партнёром в области поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов. «Есть договорённость о модернизации газотранспортной системы, увеличение объёмов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализация проектов с ведущими российскими компаниями по переработке углеводородов», — сказал он.

Как мы сообщали ранее, госкомпания «Узтрансгаз» намерена в 2024—2030 годах за 500 млн долларов модернизировать систему для увеличения объёмов импорта газа «с севера», то есть из России. Объём поставок планируется увеличить с 9 до 32 млн кубометров газа в сутки.

Глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее объяснял, почему страна покупает именно российский газ, хотя Туркменистан с крупными запасами находится ближе, а также причины экспорта «голубого топлива» в другие страны. Он подчёркивал, что неправильно политизировать вопрос поставок газа из России.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках превысила 165 млн долларов и продолжается увеличиваться. «Газета.uz» анализировала факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.