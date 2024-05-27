С 2024/2025 учебного года меняется порядок выделения образовательных кредитов студентам и учащимся высших и профессиональных образовательных организаций за счёт средств Фонда по финансированию образовательных кредитов при Министерстве экономики и финансов.

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 27 мая, направленным на эффективное использование средств государственного бюджета, выделяемых на финансовую поддержку студентов и учащихся.

Отныне образовательный кредит выдаётся только студентам и учащимся, обучающимся в высших и профессиональных образовательных организациях по дневной форме обучения.

Студентам первого курса вузов и учащимся профессиональных образовательных организаций образовательный кредит выделяется в размере суммы платного контракта, а студентам второго и старших курсов вузов — в размере не более 80% суммы контракта. При этом средний показатель успеваемости по дисциплинам должен быть не ниже «3» (за исключением детей из семей, включённых в Единый реестр социальной защиты).

Образовательный кредит будет выделяться студентам вузов при наличии сведений о них в информационных системах «Учёт оказываемых услуг студентам на договорной основе» (kontrakt.edu.uz) и «Управление процессами высшего образования» (HEMIS) Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Учащимся профессиональных образовательных организаций кредит выдадут лишь при наличии сведений о них в информационной системе «Управление процессами профессионального образования» (prof.edu.uz) Минвуза.

Платный контракт всех высших и профессиональных образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы и ведомственного подчинения будет формироваться посредством информационных систем kontrakt.edu.uz и prof.edu.uz.

До начала учебного года будет создана возможность для подачи заявлений на получение образовательного кредита посредством информационной системы «Образовательный кредит» Министерства экономики и финансов (talim-krediti.mf.uz) и Единого портала интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).