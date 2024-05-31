Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Бухарскую область 31 мая дал старт строительству трёх крупных объектов — газохимического комплекса (ГХК), солнечной электростанции и международного аэропорта в Бухаре.





Газохимический комплекс MTO

Газохимический комплекс, который будет построен в свободной экономической зоне «Каракуль», как сообщается, станет первым заводом в стране, работающим по технологии «метанол в олефины» (MTO). ГХК MTO будет перерабатывать тощий газ (сухой газ с низким содержанием ценных компонентов, специфичный для Узбекистана) и производить полипропилен, полиэтилен низкой и высокой плотности, полиэтилентерефталат.

По данным пресс-службы президента, в рамках проекта будут привлечены около 5 млрд долларов инвестиций (на сайте компании сообщается об инвестициях на 3,1 млрд долларов, а в 2020 году сметная стоимость проекта оценивалась в 2,8 млрд долларов, а в 2021 году — в 2,5 млрд долларов, в июле 2022 года — в 4 млрд долларов, то есть цена объекта выросла примерно в два раза) и передовые технологии из США, Германии, Дании, Австрии, Италии и Китая.

В комплексе намечено перерабатывать 1,3 млрд кубометров природного газа и 430 тысяч тонн нафты в год с производством 1,1 млн тонн полимерной продукции, востребованной как на внутреннем, так и на мировом рынке. Согласно расчётам, такая добавленная стоимость этой продукции будет превышать стоимость газа в пять раз, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

На новом заводе планируется обеспечить занятость 2000 человек. Кроме того, «он даст импульс созданию десятков предприятий в строительной, текстильной, кожевенно-обувной, автомобильной, электротехнической и других смежных отраслях, приведёт к появлению ещё 4000 рабочих мест».

Строительство в Узбекистане комплекса глубокой переработки природного газа по технологии MTO прорабатывается минимум с 2019 года. Изначально вопрос обсуждался с американской Air Products.

В 2021 году Jizzakh Petroleum (ныне Saneg) подписала с тремя российскими компаниями меморандум о взаимопонимании по строительству комплекса MTO в Каракуле. Согласно ему, российские «ВЭБ.РФ» (сейчас под санкциями), «Газпромбанк» и ЭКСАР должны были рассмотреть выделение на проект 800 млн долларов. Во время недавнего визита в Ташкент президент России Владимир Путин сообщил о проработке с Узбекистаном проекта газохимического комплекса в Бухарской области, а также медно-обогатительной фабрики АГМК и других.

Реализацией объекта занимается компания Sanoat Energetika Guruhi (Saneg). Проект планировалось реализовать в 2021—2025 годах.

Стоит отметить, что Узбекистан сталкивается с дефицитом газа, из-за чего вынужден импортировать «голубое топливо» из России. Кроме того, из-за нехватки газа крупные проекты, такие как GTL Uzbekistan, работают не на полную мощность.

Президента сопровождали предприниматель Бахтиёр Фазылов — бенефициарный владелец компаний Enter Engineering, Eriell, Saneg, Air Marakanda и других, а также заместитель советника президента Галина Саидова, глава «Узатома» Азим Ахмедхаджаев и другие.

Солнечная электростанция

Рост экономики увеличивает спрос на электроэнергию в среднем на 6% в год. Поэтому в регионах создаются новые генерирующие мощности. В последние годы в Узбекистане к сети подключено 10 солнечных и ветряных электростанций мощностью 2 ГВт на 2 млрд долларов иностранных инвестиций. Сейчас совместно с иностранными партнёрами строятся 32 объекта «зелёной» генерации общей мощностью 18,3 ГВт на сумму 19 млрд долларов, говорится в сообщении.

В этом году к сети будут подключены первые 2,6 ГВт из 14 солнечных и ветровых станций. В результате доля возобновляемой энергии в общем объёме производства электроэнергии в стране должна увеличиться с 9 до 15%. В целом, к 2030 году этот показатель планируется довести до 40%.

Сегодня в Бухарской области реализуются 9 крупных проектов мощностью 4 ГВт на сумму около 4,5 млрд долларов.

К ним добавится солнечная электростанция мощностью 250 МВт, которую построит компания Masdar из ОАЭ. Для проекта в Алатском районе выделено 648 га земли. Станцию планируется подключить к единой энергосети в декабре 2025 года.

Кроме того, в Бухарской области строятся комплексы возобновляемой энергии компаниями ACWA Power из Саудовской Аравии и Gezhouba из Китая. К 2030 году мощности области увеличатся в 9 раз — до 12,5 миллиарда кВт·ч «зелёной» энергии в год, отметили в пресс-службе президента.

Министр транспорта Илхом Махкамов.

Международный аэропорт

На условиях частного партнёрства планируется строительство нового международного аэропорта в Бухарском районе.

В рамках проекта стоимостью 226 млн долларов намечено создать инфраструктуру аэропорта, соответствующую мировым стандартам, отмечается в сообщении.

Предусматриваются условия для обслуживания 1200 пассажиров в час. За счёт повышения качества обслуживания пассажиров и воздушных судов планируется привлечь новые международные авиакомпании.

Президент Шавкат Мирзиёев нажатием символической кнопки запустил строительство этих объектов.