Суд назначил административный арест руководителя парка «Ашхабад» в Ташкенте, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Администрация парка опубликовала в социальных сетях объявление о бесплатной раздаче 20 тысяч мягки игрушек и мороженого 1 июня в 12:00. Однако, по данным ГУВД, руководство парка предупреждали и требовали не проводить данное мероприятие из-за невозможности одновременного сбора на территории парка около 40 тысяч горожан, а также из-за несоответствия требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения и граждан.

«Однако администрация парка не выполнила требования проведения массовых мероприятий, а также распространила через социальные сети рекламу о раздаче бесплатных игрушек, что вызвало массовое скопление людей в парке и вокруг него, и эти действия создали опасность для граждан», — говорится в сообщении.

В результате образовались пробки на въезде/выезде в парк и на некоторых внутренних маршрутах, а также на дорогах, ведущих к парку.

УКД ОВД Яшнабадского района составило административный протокол в отношении директора парка А. Н. (1981 года рождения), заместителя директора А. З. (1987) и руководителя отдела рекламы Д. Т. (1994) по статьям 185−3 (незаконный оборот предметов, оборот которых в качестве гражданского и служебного оружия запрещён на территории Узбекистана), 200−1 (нарушение правил проведения массовых мероприятий) и 201 (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) Кодекса об административной ответственности.

Яшнабадский районный суд назначил им 15 суток административного ареста.

ГУВД сообщило, что по требованиям постановления Кабинета министров от 29 июля 2014 года (№205) за разрешением о проведении массовых мероприятий необходимо обращаться за месяц.