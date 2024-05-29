Заместитель государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея на прошлой неделе впервые посетила Узбекистан. В интервью «Газете.uz» дипломат отметила ключевые вопросы в отношениях Вашингтона и Ташкента, включая свободу СМИ и свободу вероисповедания.

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— Это ваш первый визит в Узбекистан. Вы провели несколько встреч на высшем уровне. Расскажите, пожалуйста, что обсуждалось на этих встречах?

— Я рада быть в Узбекистане с моим первым визитом и продолжать взаимодействие на высшем уровне со стороны США для углубления нашего партнёрства, основанном на более чем тридцатилетней решительной поддержке США суверенитета, независимости и территориальной целостности Узбекистана.

Мой визит также опирается на устойчивое взаимодействие на высоком уровне между нашими странами, о чём свидетельствует прошлогодний визит сюда госсекретаря США Энтони Блинкена, а также исторический саммит между президентом [США Джо] Байденом и лидерами стран саммита в формате C5+1, включая вашего президента.

На этом историческом саммите было принято совместное заявление, подтверждающее центральное значение человеческого измерения в нашем партнёрстве с этим регионом, а также центральная роль прав человека, человеческого достоинства, демократических реформ для мира и процветания, к которым стремится Узбекистан и этот регион в целом. Так что мой визит во многом связан с этим контекстом.

У меня были отличные встречи, продуктивные и откровенные дискуссии с министром иностранных дел [Бахтиёром Саидовым], которого я благодарю за организацию этой очень насыщенной программы. Кроме того, у меня были плодотворные обсуждения с министром внутренних дел, с генеральным прокурором, активными представителями гражданского общества Узбекистана и академическими лидерами, а также встреча с помощником президента [Саидой] Мирзиёевой.

— С учётом этих обсуждений, какие основные вызовы вы видите сейчас в сферах демократии и прав человека в Узбекистане?

— Как я уже упомянула, я подтвердила решительную поддержку США амбициозной программы реформ президента [Узбекистана Шавката] Мирзиёева. Один из самых серьёзных вызовов, связанных с программой реформ, состоит в том, чтобы превратить устремления в действия и действительно создать благоприятную среду для воплощения реформ.

Мы высоко оцениваем принятый около года назад исторический закон, устанавливающий уголовную ответственность за домашнее насилие — это шаг вперёд не только для женщин и девушек Узбекистана, но и для всех его граждан. Но для такой реформы требуется постоянное усилие, чтобы гарантировать, что все соответствующие должностные лица в правоохранительных органах, в секторе правосудия, а также гражданское общество, участники и сообщества могли участвовать в её успешной и эффективной реализации.

Некоторые дополнительные области, вызывающие обеспокоенность, которые мы обсудили, включают работу по расширению свободы выражения мнений и свободы СМИ в Узбекистане, а также свободы вероисповедания.

Но были и очень важные области прогресса, такие как борьба с торговлей людьми и продолжающиеся усилия Узбекистана по ликвидации принудительного труда и детского труда в хлопковой промышленности.

Во всех этих областях весьма важно дальнейшее взаимодействие США и Узбекистана, но также важен вклад гражданского общества.

— Критики говорят, что реформы в Узбекистане откатились назад, и люди сейчас не так оптимистично настроены, как несколько лет назад. Что вы об этом думаете? Как бы вы описали процесс реформ в Узбекистане?

— Я бы сказала, что Соединённые Штаты как друг и партнёр полны решимости помочь поддержать полную и эффективную реализацию президентской программы реформ. Мы понимаем, что это должны быть комплексные усилия…

Если бы мне пришлось подводить итоги, я бы сказала, что это командная работа. Это усилие, в котором задействовано все правительство и министерства, не только один актор, но и участие гражданского общества, отечественных экспертов.

Я думаю, что [процесс реформ] также может выиграть от поддержки международных партнёров и международного опыта… Я не думаю, что справедливо говорить, что процессы реформ происходят в одночасье или просто с принятием законодательства.

Именно реализация, именно исполнение является настоящим испытанием, требующим многогранных усилий.

— На ваш взгляд, сколько времени требуется для реализации успешных реформ?

— Я думаю, что в мои обязанности как стороннего наблюдателя или высокопоставленного американского чиновника не входит давать «рецепты» или судить. Но я бы сказала, что для достижения успеха действительно необходимы постоянные и непрерывные усилия.

Для нас, в Соединённых Штатах, наша Конституция в преамбуле призывает нас работать над созданием более совершенного союза. Это на самом деле является отражением наших непрерывных усилий в Соединённых Штатах по постоянному совершенствованию нашей демократии, чтобы гарантировать, что она приносит пользу всем своим гражданам.

На мой взгляд, усилия по реформированию, в конечном счёте, представляют собой непрерывные усилия по развитию, совершенствованию и достижению устремлений и реализации потенциала отдельной страны. Я бы не стала ставить временные рамки или конечную точку для этого.





— Ситуация со свободой СМИ в Узбекистане. В этом году страна ещё больше регрессировала в Индексе свободы прессы от «Репортёров без границ», потеряв сразу 11 позиций. В отчёте RSF перспективы выглядят мрачными. Насколько обеспокоены этим США?

— В рамках нашей глобальной политики в области прав человека Соединённые Штаты поддерживают и защищают свободу СМИ как важнейший элемент процветающих, хорошо информированных, мирных и безопасных обществ. Узбекистан, конечно, не является исключением.

Я хочу сослаться на наш страновой доклад о правах человека в Узбекистане за 2023 год, в котором изложен ряд проблем, о которых вы упомянули, включая сообщения об арестах блогеров за мирное выражение мнения или сообщения об увольнениях журналистов, критикующих политику правительства.

Наша обеспокоенность по поводу свободы выражения мнений, наша поддержка свободы СМИ были абсолютно одной из ключевых тем, которые я обсуждала на протяжении всех своих очень продуктивных встреч здесь. И это останется сферой взаимодействия для Соединённых Штатов не только здесь в Узбекистане, но и по всему миру, поскольку мы поддерживаем универсальные права человека и демократический прогресс.

Я хочу также подчеркнуть, что Соединённые Штаты предлагают важную поддержку в виде нашей иностранной помощи и важных партнёрств в Узбекистане, которые поддерживаются USAID и Госдепартаментом. Так, скоро начнёт работу новая онлайн-программа поддержки гражданского общества и свободы СМИ стоимостью 10 млн долларов. Она поможет в ряде областей, включая наращивание потенциала и профессионализацию независимых СМИ в Узбекистане, а также в поддержке разработки устойчивых бизнес-моделей.

Журналистика как индустрия действительно претерпела глубокие изменения за последние десятилетия. Это некоторые из конкретных способов, которыми мы поддерживаем свободу СМИ, помимо наших слов.

— Ситуация со свободой СМИ ухудшается во всём Центральноазиатском регионе. Насколько эта тема важна сейчас в отношениях между Центральной Азией и США?

— Я думаю, что это очень важная тема, так как мы работаем над партнёрством с правительствами всего региона для продвижения общего видения более мирной и процветающей Центральной Азии. Но возвращаясь к элементу человеческого измерения. Этот элемент был подтверждён в заявлении лидеров C5+1, принятом на историческом саммите в сентябре прошлого года в Нью-Йорке.

Я думаю, важно признать, что свободные и независимые СМИ играют жизненно важную роль в привлечении правительств к ответственности, в информировании населения и, в конечном итоге, в поддержке общественного прогресса.

Так что [свобода прессы] — один из важных аспектов нашего взаимодействия в Центральной Азии. Но я бы сказала, что это, безусловно, глобальная проблема… Наш глобальный подход к укреплению демократии на международном уровне включает поддержку свободных и независимых СМИ.

Центральная Азия является частью этого, но, конечно, не единственным объектом внимания. Это поистине глобальный приоритет внешней политики США.

— В 2020 году США исключили Узбекистан из специального списка наблюдения за свободой вероисповедания в знак признания прогресса в этой области. Однако в мае Комиссия США по международной религиозной свободе опубликовала свой годовой отчёт и вновь рекомендовала вернуть Узбекистан в специальный список наблюдения за «серьёзные нарушения свободы вероисповедания».

— Свобода вероисповедания была ещё одной темой, которую мы обсуждали на нескольких моих правительственных встречах за последние два дня. У нас были откровенные и открытые дискуссии о роли религии в свободных и открытых обществах. Мы, безусловно, поощряем Узбекистан к расширению религиозной свободы, позволить всем своим гражданам исповедовать свою религию или отказаться от религии, без вмешательства правительства.

Вы абсолютно правы, что если оглянуться назад, в Узбекистане произошли позитивные и важные изменения в области религиозной свободы по сравнению с недавним прошлым. За последнее десятилетие мы, безусловно, стали свидетелями позитивной траектории, которая нашла отражение в решении Госдепартамента несколько лет назад исключить [Узбекистан] из специального списка наблюдения.

Есть дополнительные шаги, которые мы приветствовали бы со стороны правительства в нынешнем контексте, и эти темы продолжают обсуждаться между нашими правительствами.

— Ваша работа — возглавлять дипломатические усилия США по продвижению демократии и прав человека. Насколько велик или мал разрыв между США и правительствами Центральной Азии в понимании универсальных принципов демократии, прав человека, свободы СМИ? Как проходит ваша работа?

— Я оптимист по натуре и это, возможно, важное качество для дипломата, особенно с такой ответственностью. Но я также подхожу к этой работе ещё и с чувством смирения и уверенности.

Смирение в том, что, как я упоминала ранее, в Соединённых Штатах мы постоянно стремимся улучшить нашу собственную демократию, чтобы обеспечить соблюдение прав человека и равенства возможностей для всех наших граждан. И эта работа всё ещё продолжается.

Я также с готовностью признаю, что страны Центральной Азии были независимыми всего немногим более 32 лет, и это страны, которые десятилетиями подвергались репрессиям при Советском Союзе, доминированию и эксплуатации.

Наш подход, как Соединённых Штатов, с момента обретения ими независимости, а мы были одними из первых, кто признал независимость бывших государств Советского Союза, заключается в непоколебимой поддержке их суверенитета, их независимости, их территориальной целостности.

И через такие партнёрства, как саммит C5+1, [мы оказываем] непоколебимую поддержку их миру, их процветанию и развитию. Поэтому мы являемся надёжным партнёром в поддержке усилий Узбекистана в проведении реформ, которые принесут пользу всему вашему народу.

Беседовала Парвина Аюбова