Горожане попадали на территорию задней площадки Дворца форумов через охраняемые рамки на улицах Истикбол и Махтумкули. Казалось, что большинство жителей приходят пешком или приезжают на общественном транспорте и такси, поскольку машин вокруг концертной площадки было не больше, чем в любой другой день. Часть жителей приезжала на велосипедах. Баррикады по обеим сторонам площадки стали прекрасной заменой велопарковок, что, конечно, не отменяет потребность города в последних.



К сожалению, в отличие от фестиваля 2023 года охрана запрещала горожанам пользоваться газоном по обеим сторонам сцены. Его сакральное значение и запрет на использование пространства жителями не поддаётся здравому смыслу. Поэтому люди занимали каждый свободный кусочек бордюра по периметру. Расстилали йога-коврики для детей на узкой зелёной полосе между проезжей частью и тротуаром. Устраивались на ступенях Ассоциации махаллей, чьи сотрудники могли бы вынести махаллинцам стулья. Некоторые жители приносили с собой походные кресла-раскладушки, другие стелили коврики прямо на асфальт. Всё это говорит о том, что даже на опен-эйр концертах необходимы посадочные места.



Пока взрослые слушали звёзд мирового джаза, дети бегали и играли на небольшом отрезке дороги. Рисовали мелом на асфальте, катались на самокатах и роликах и, в отличие от скованных взрослых, свободно предавались смешным танцам.

