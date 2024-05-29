Но 12 мая фестиваль джаза закончился, город вернулся к прежнему образу жизни. Концерты, разумеется, проходят, но на закрытых площадках и не бесплатно. Кроме того, в отличие от джаза, мелодии на многих концертах не доступны широким массам разных возрастов. Во многих городах мира музыку для всех исполняют уличные музыканты. Для исполнения им не нужны особые площадки, но они необходимы для танцев.
Может возникнуть вопрос: «Зачем городу создавать площадки для танцев?». Исследователь Университета Эдинбурга Идан Чен отмечает
терапевтическую пользу танца и его положительное влияние на здоровье человека. Танец может стать решением эмоциональных проблем, поскольку он улучшает настроение, помогает снизить стресс и повышает уровень серотонина — гормона хорошего настроения, пишет
Гарвардская медицинская школа. Кроме того, исследователи выяснили
положительное влияние танца на когнитивные способности людей с деменцией, у которых в результате танцевальной терапии улучшается концентрация и навыки коммуникации. Негативные симптомы шизофрении на фоне танцевальной терапии также уменьшаются
. И, наконец, танец — просто приятная физическая нагрузка.
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