Руководители Узбекистана и России обсудили вопросы трудовой миграции. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев во время переговоров с президентом Владимиром Путиным в расширенном составе 27 мая в Ташкенте.

«Уделили особое внимание такому чувствительному вопросу, как трудовая миграция, отметили важность организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов. Мы на этих вопросах очень серьёзно остановились. Мне очень приятно, что Владимир Владимирович поддержал в этом чувствительном вопросе мои предложения. Я думаю, что мы всё равно наведём в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон», — цитирует главу государства ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти сделают все для обеспечения достойных условий труда и социальной защиты трудовых мигрантов из Узбекистана.

«Подчеркну: российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействовать с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье», — сказал Путин по итогам российско-узбекских переговоров.

Он отметил, что в России живут и работают более 1 млн граждан Узбекистана.

«Шавкат Миромонович (Мирзиеёв) уделяет всегда этому повышенное внимание, сейчас тоже об этом говорим. Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики, особенно в таких динамично развивающихся отраслях как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера», — заявил глава РФ.

Президент России также отметил, что «их денежные переводы на Родину, надеюсь, являются серьёзным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны».

В мае Шавкат Мирзиёев заявил, что с начала года в Узбекистан возвратились около 115 тысяч трудовых мигрантов, до конца года ожидается возвращение ещё 250−300 тысяч граждан. Президент отметил важность их трудоустройства и оказания им помощи в решении социальных проблем.

В первом квартале 2024 года вырос объём трансграничных денежных переводов в Узбекистан вырос на 8,6% — с 2,3 млрд до 2,5 млрд долларов. Это также больше, чем в первом квартале 2022 года ($1,46 млрд) и 2021 года ($1,41 млрд). Доля России сократилась до 68% (в прошлые годы было 78−87%).

Указом президента трудовым мигрантам будут компенсировать расходы, связанные с получениями профессиональных и языковых сертификатов. Тем, кто попал в затруднительное положение за рубежом, обеспечат помощь.