Политика
Узбекистан и Малайзия договорились углублять многоплановое сотрудничество
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудили расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. Это первый визит руководителя Малайзии в Узбекистан за последние 16 лет.
Глава Казахстана призвал противостоять «сторонним силам, стремящимся разобщить страны Центральной Азии»
Президент Казахстана на первой встрече с секретарями советов безопасности стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана, призвал «совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их».
Экономика
БНПЗ начнёт переход на выпуск бензина Аи-91 и Аи-92 вместо Аи-80 с ноября-декабря
Бухарский нефтеперерабатывающий завод с ноября-декабря начнёт больше производить бензин Аи-91 и выше, а полный отказ от выпуска Аи-80 планируется с начала 2025 года, сообщил замглавы «Узбекнефтегаза» Одил Темиров.
Почему жилые комплексы не соответствуют обещаниям застройщиков. Мнение архитектора
Покупатели квартир в новостройках регулярно жалуются на несоответствие объектов проектам, которые застройщики презентовали на ранних этапах строительства. Почему это происходит и какие проблемы возникают у архитекторов, говорилось на выставке «Недвижимость CaEX 2024».
Нуждающимся семьям в Узбекистане бесплатно установят солнечные панели на 1,5−2 кВт
В Узбекистане около 20 тысяч нуждающихся семей бесплатно получат фотоэлектрические панели мощностью 1,5−2 кВт, сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.
Общество
Колонка: Эффективная учебная программа должна строиться на основе принципа согласованности
Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов проанализировал новые учебные планы для школ Узбекистана на следующий год и подчёркивает, что без комплексного подхода можно не только не добиться нужного результата, но и столкнуться с новыми проблемами.
В Казахстане начали задерживать граждан Узбекистана, нарушивших законодательство России
Власти Казахстана начали задерживать граждан Узбекистана, которые нарушили миграционное и иное законодательство России либо не оплатили штрафы. Ранее узбекистанцев предупреждали о том, что Казахстан и РФ договорились о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам.
СГБ Узбекистана изъяла из незаконного оборота четыре пистолета
Из незаконного оборота изъято 3 пистолета Макарова, 1 пистолет ТТ и патроны к ним. Установлено, что несколько граждан ввезли их контрабандой из России.
В Узбекистан вернули двухлетнюю девочку, оставшуюся в России без родительской опеки
Двухлетняя девочка из Узбекистана, которая осталась в России без родительской опеки, возвращена на родину. Дома её передали под опеку бабушки, которая и обратилась за помощью к детскому омбудсману.
В выходные в Узбекистане станет прохладнее
В субботу и воскресенье по Узбекистану возможны дожди с грозами, местами сильные. Станет заметно прохладнее.
Пятеро мужчин, вырубившие чинары в Ташкентской области, осуждены на 1−2 года
Суд приговорил пятерых граждан, срубивших пять чинар в Уртачирчикском районе Ташкентской области, к лишению свободы на 1−2 года. Их задержали при попытке продажи вырубленных деревьев на рынке «Тахта бозори» в столице.
Граждане Узбекистана получили на 16,7% больше шенгенских виз в 2023 году
В 2023 году граждане Узбекистана подали 46,5 тысячи заявлений на шенгенские визы (+17,7%), из них положительный ответ получили 38,33 тысячи заявителей, что на 16,7% больше прошлогоднего показателя, следует из данных Еврокомиссии. Доля отказов немного выросла.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (18 и 19 мая)
Девять кинопремьер, маркет «Тепло», концерты Тахира Садыкова, КВН, «Хора Турецкого» и другие, творческие мастер-классы, спектакли, квизы, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
Спорт
«Три дня не мог спать после незабитого пенальти». Президент — о футбольной сборной Узбекистана U-23
Президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что не мог заснуть три дня после того, как молодёжная сборная страны по футболу не реализовала пенальти в финале Кубка Азии U-23. Он назвал большим достижением то, что Узбекистан впервые квалифицировался на Олимпиаду по командным видам спорта.
Мир
Украине удалось стабилизировать российское наступление в Харьковской области — Зеленский
Украинские войска стабилизировали ситуацию с наступлением российской армии на севере Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. У России «на сегодняшний день» нет планов взятия Харькова, заявил президент РФ Владимир Путин.
Израиль отверг в суде ООН обвинения в геноциде в Газе
Израиль на заседании суда ООН вновь отверг обвинения в геноциде населения сектора Газа. Представитель израильской делегации заявил, что в анклаве «идёт трагическая война, но геноцида нет». Ранее ЮАР просила суд обязать Израиль вывести свои войска из Газы.
Спасибо, что читаете нас!