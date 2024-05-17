Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудили расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. Это первый визит руководителя Малайзии в Узбекистан за последние 16 лет.

Президент Казахстана на первой встрече с секретарями советов безопасности стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана, призвал «совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их».

Экономика

Бухарский нефтеперерабатывающий завод с ноября-декабря начнёт больше производить бензин Аи-91 и выше, а полный отказ от выпуска Аи-80 планируется с начала 2025 года, сообщил замглавы «Узбекнефтегаза» Одил Темиров.

Покупатели квартир в новостройках регулярно жалуются на несоответствие объектов проектам, которые застройщики презентовали на ранних этапах строительства. Почему это происходит и какие проблемы возникают у архитекторов, говорилось на выставке «Недвижимость CaEX 2024».

В Узбекистане около 20 тысяч нуждающихся семей бесплатно получат фотоэлектрические панели мощностью 1,5−2 кВт, сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

Общество

Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов проанализировал новые учебные планы для школ Узбекистана на следующий год и подчёркивает, что без комплексного подхода можно не только не добиться нужного результата, но и столкнуться с новыми проблемами.

Власти Казахстана начали задерживать граждан Узбекистана, которые нарушили миграционное и иное законодательство России либо не оплатили штрафы. Ранее узбекистанцев предупреждали о том, что Казахстан и РФ договорились о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам.

Из незаконного оборота изъято 3 пистолета Макарова, 1 пистолет ТТ и патроны к ним. Установлено, что несколько граждан ввезли их контрабандой из России.

Двухлетняя девочка из Узбекистана, которая осталась в России без родительской опеки, возвращена на родину. Дома её передали под опеку бабушки, которая и обратилась за помощью к детскому омбудсману.

В субботу и воскресенье по Узбекистану возможны дожди с грозами, местами сильные. Станет заметно прохладнее.

Суд приговорил пятерых граждан, срубивших пять чинар в Уртачирчикском районе Ташкентской области, к лишению свободы на 1−2 года. Их задержали при попытке продажи вырубленных деревьев на рынке «Тахта бозори» в столице.

В 2023 году граждане Узбекистана подали 46,5 тысячи заявлений на шенгенские визы (+17,7%), из них положительный ответ получили 38,33 тысячи заявителей, что на 16,7% больше прошлогоднего показателя, следует из данных Еврокомиссии. Доля отказов немного выросла.

Девять кинопремьер, маркет «Тепло», концерты Тахира Садыкова, КВН, «Хора Турецкого» и другие, творческие мастер-классы, спектакли, квизы, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Спорт

Президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что не мог заснуть три дня после того, как молодёжная сборная страны по футболу не реализовала пенальти в финале Кубка Азии U-23. Он назвал большим достижением то, что Узбекистан впервые квалифицировался на Олимпиаду по командным видам спорта.

Мир

Украинские войска стабилизировали ситуацию с наступлением российской армии на севере Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. У России «на сегодняшний день» нет планов взятия Харькова, заявил президент РФ Владимир Путин.

Израиль на заседании суда ООН вновь отверг обвинения в геноциде населения сектора Газа. Представитель израильской делегации заявил, что в анклаве «идёт трагическая война, но геноцида нет». Ранее ЮАР просила суд обязать Израиль вывести свои войска из Газы.

Спасибо, что читаете нас!