Девочку из Узбекистана, оставшуюся без опеки родителей в России, вернули на родину, сообщила пресс-служба детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой.

Напомним, в марте в офис детского омбудсмана поступило обращение от жительницы Ташкента В. Д. с просьбой помочь вернуть двухлетнюю внучку З. Н., которая находится в органах опеки в Люберецах в Московской области России. Мать З. А. оставила девочку няне и не вернулась за ней, после чего няня обратилась в полицию. Сотрудники полиции передали ребёнка в органы опеки, где её оформили как брошенного ребёнка и дали новые имя и фамилию.

Как отмечается в сообщении, девочку удалось вернуть из России благодаря оперативным мерам, принятым Национальным агентством социальной защиты, Министерствами иностранных и внутренних дел Узбекистана.

В настоящее время ребёнок официально передан под опеку бабушки В. Д.

В.Д. выразила глубокую признательность всем госслужащим, причастным к положительному разрешению этой сложной ситуации на международном уровне, отмечается в сообщении.