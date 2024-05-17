В пятницу и выходные дни по территории Узбекистана сохранится неустойчивый характер погоды, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Узгидромета.

По республике временами пройдут дожди, в отдельных районах возможны сильные, местами с грозами.

Температура воздуха в пятницу днём будет в пределах +25…+30 градусов, а в последующие два дня будет понижаться: в субботу — до +22…+27 градусов, в воскресенье — до +17…+22.

Местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте 17 мая без осадков, 18 мая и во второй половине дня 19 мая временами дождь, возможна гроза.

Температура воздуха в пятницу днём +28…+30 градусов, в субботу +22…+24, в воскресенье — +17…+19 градусов.

18−19 мая возможно усиление ветра до 15−17 м/с.