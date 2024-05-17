Туристы из Узбекистана в 2023 году подали более 46,5 тысячи запросов на шенгенские визы, по 16,5% из них были получены отказы, а доля выданных многократных виз немного снизилась, следует из статистики, опубликованной Еврокомиссией.
Статистика по шенгенским визам в Узбекистане
|Год
|Число заявлений на получение визы
|Выпущено виз (включая многократные)
|Число многократных виз
|Виза с ограниченным территориальным действием
|Число отказов
|Доля отказов
|Доля отказов во многократных визах
|2023
|46 503
|38 333
|13 314
|358
|7 654
|16,5%
|34,7%
|2022
|39 509
|32 849
|13 592
|379
|6 385
|16,1%
|41,4%
|2021
|8 929
|7 582
|4 367
|153
|921
|10,6%
|57,6%
|2020
|6 770
|5 376
|2 098
|66
|1 283
|19,1%
|39,0%
|2019
|33 931
|27 937
|7 198
|242
|5 621
|16,6%
|25,8%
Источник: Еврокомиссия.
Всего узбекистанцы в прошлом году подали на 17,7% больше, чем в 2022 году (39,5 тысячи). Получили визы 38,33 тысячи заявителей, что на 16,7% больше прошлогоднего показателя.
Среди выданных виз доля многократных составила 13,3 тысячи, или 34,7%. Это на 2% меньше, чем в 2022 году — тогда число выданных многократных виз составило почти 13,6 тысячи, а их доля — 41,4%.
7654 заявителям отказали в выдаче визы. Доля отказов, по данным Еврокомиссии, составила 16,5%, что немного больше в сравнении с 2022 годом (16,4%), но меньше допандемийного показателя в 2019 году (16,6%).
По данным Еврокомиссии, всего со всех стран поступило свыше 10,3 млн заявок на шенгенские визы. Получили визы 8,49 млн заявителей, доля отказов составила 16%, по сравнению с 2022 годом она снизилась почти на 2%. Доля многократных виз, выданных во всех странах, составила 54%.
Больше всего заявлений на визы подали граждане Китая (1,1 млн, хотя в 2022 году эта страна была на 22-м месте с 92,7 тысячью заявками), Турция (1 млн), Индия (966 тысяч), Марокко (591 тысяча) и Россия (520 тысячи).
По числу отказов лидируют африканские страны, Пакистан, Сирия и Шри-Ланка. Доля отказов заявителям из этих государств достигает 35−50%.