Туристы из Узбекистана в 2023 году подали более 46,5 тысячи запросов на шенгенские визы, по 16,5% из них были получены отказы, а доля выданных многократных виз немного снизилась, следует из статистики, опубликованной Еврокомиссией.

Статистика по шенгенским визам в Узбекистане

Год
Число заявлений на получение визы
Выпущено виз (включая многократные)
Число многократных виз
Виза с ограниченным территориальным действием
Число отказов
Доля отказов
Доля отказов во многократных визах
2023
46 503
38 333
13 314
358
7 654
16,5%
34,7%
2022
39 509
32 849
13 592
379
6 385
16,1%
41,4%
2021
8 929
7 582
4 367
153
921
10,6%
57,6%
2020
6 770
5 376
2 098
66
1 283
19,1%
39,0%
2019
33 931
27 937
7 198
242
5 621
16,6%
25,8%

Источник: Еврокомиссия.

Всего узбекистанцы в прошлом году подали на 17,7% больше, чем в 2022 году (39,5 тысячи). Получили визы 38,33 тысячи заявителей, что на 16,7% больше прошлогоднего показателя.

Среди выданных виз доля многократных составила 13,3 тысячи, или 34,7%. Это на 2% меньше, чем в 2022 году — тогда число выданных многократных виз составило почти 13,6 тысячи, а их доля — 41,4%.

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7654 заявителям отказали в выдаче визы. Доля отказов, по данным Еврокомиссии, составила 16,5%, что немного больше в сравнении с 2022 годом (16,4%), но меньше допандемийного показателя в 2019 году (16,6%).

По данным Еврокомиссии, всего со всех стран поступило свыше 10,3 млн заявок на шенгенские визы. Получили визы 8,49 млн заявителей, доля отказов составила 16%, по сравнению с 2022 годом она снизилась почти на 2%. Доля многократных виз, выданных во всех странах, составила 54%.

Больше всего заявлений на визы подали граждане Китая (1,1 млн, хотя в 2022 году эта страна была на 22-м месте с 92,7 тысячью заявками), Турция (1 млн), Индия (966 тысяч), Марокко (591 тысяча) и Россия (520 тысячи).

По числу отказов лидируют африканские страны, Пакистан, Сирия и Шри-Ланка. Доля отказов заявителям из этих государств достигает 35−50%.