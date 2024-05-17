Туристы из Узбекистана в 2023 году подали более 46,5 тысячи запросов на шенгенские визы, по 16,5% из них были получены отказы, а доля выданных многократных виз немного снизилась, следует из статистики, опубликованной Еврокомиссией.

Статистика по шенгенским визам в Узбекистане

Год

Число заявлений на получение визы

Выпущено виз (включая многократные)

Число многократных виз

Виза с ограниченным территориальным действием

Число отказов

Доля отказов

Доля отказов во многократных визах

2023

46 503

38 333

13 314

358

7 654

16,5%

34,7%

2022

39 509

32 849

13 592

379

6 385

16,1%

41,4%

2021

8 929

7 582

4 367

153

921

10,6%

57,6%

2020

6 770

5 376

2 098

66

1 283

19,1%

39,0%

2019

33 931

27 937

7 198

242

5 621

16,6%

25,8%



Источник: Еврокомиссия.

Всего узбекистанцы в прошлом году подали на 17,7% больше, чем в 2022 году (39,5 тысячи). Получили визы 38,33 тысячи заявителей, что на 16,7% больше прошлогоднего показателя.

Среди выданных виз доля многократных составила 13,3 тысячи, или 34,7%. Это на 2% меньше, чем в 2022 году — тогда число выданных многократных виз составило почти 13,6 тысячи, а их доля — 41,4%.

7654 заявителям отказали в выдаче визы. Доля отказов, по данным Еврокомиссии, составила 16,5%, что немного больше в сравнении с 2022 годом (16,4%), но меньше допандемийного показателя в 2019 году (16,6%).

По данным Еврокомиссии, всего со всех стран поступило свыше 10,3 млн заявок на шенгенские визы. Получили визы 8,49 млн заявителей, доля отказов составила 16%, по сравнению с 2022 годом она снизилась почти на 2%. Доля многократных виз, выданных во всех странах, составила 54%.

Больше всего заявлений на визы подали граждане Китая (1,1 млн, хотя в 2022 году эта страна была на 22-м месте с 92,7 тысячью заявками), Турция (1 млн), Индия (966 тысяч), Марокко (591 тысяча) и Россия (520 тысячи).

По числу отказов лидируют африканские страны, Пакистан, Сирия и Шри-Ланка. Доля отказов заявителям из этих государств достигает 35−50%.