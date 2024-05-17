Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 мая провёл переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, находящимся в стране с официальным визитом. Это первый визит руководителя Малайзии в Узбекистан за последние 16 лет.

Церемония встречи премьер-министра Малайзии в резиденции «Куксарой».

Как сообщает пресс-служба президента, рассматривались вопросы поднятия узбекско-малайзийских отношений на качественно новый уровень, укрепления политического диалога, реализации гуманитарных и образовательных программ, активизации туристического и культурного обмена.

В целях расширения торгово-экономического сотрудничества была отмечена необходимость преобразования действующего совместного Комитета по торговле в Межправительственную комиссию с проведением её первого заседания в этом году. Достигнута также договорённость о создании Узбекско-Малайзийской промышленной зоны в Узбекистане.

По итогам 2023 года объем товарооборота вырос более чем в два раза. По данным малайзийсской стороны, он составил 94,03 млн долларов США, включая экспорт в Узбекистан на 93,6 млн и импорт на 414,5 тысячи долларов.





Рассмотрены вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе по внедрению водосберегающих технологий, выращиванию и переработке плодоовощной продукции, а также сертификации по стандартам «халяль».

Обсуждено расширение взаимодействия в области информационных технологий, транспортной взаимосвязанности и сокращения бедности.

Намечено развитие сотрудничества по подготовке и повышению квалификации кадров в сферах энергетики, исламского финансирования, экологии, искусственного интеллекта, туризма, а также укрепления научно-практических связей в здравоохранении.

Обсуждены меры по реализации совместных программ паломнического туризма, в том числе продвижения проекта «Умра плюс», а также по укреплению диалога между молодёжью двух стран.

Президент Узбекистана и премьер Малайзии также обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия в Центральной и Юго-Восточной Азии и афганской проблематике.

Было предложено рассмотреть предложение о создании диалоговой площадки министров иностранных дел в формате «Центральная Азия + АСЕАН».

Стороны выразили уверенность, что Узбекско-малайзийский бизнес-форум, запланированный на второй день визита в Самарканде, послужит расширению инвестиционного партнёрства, кооперации ведущих компаний в сферах инноваций, промышленности, зелёной энергетики, нефтехимии, электротехники и электроники, фармацевтики и других отраслях.





По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Анвар Ибрагим подписали Совместное заявление об углублении многопланового сотрудничества.