Республиканский центр образования при Министерстве дошкольного и школьного образования Узбекистана опубликовал учебные планы на следующий год. Именно учебные планы определяют, какие предметы изучаются в том или ином классе и сколько учебных часов на них отводятся. Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов проанализировал изменения.





Базовый учебный план на 2024/25 учебный год. Источник.

Изменения в учебном плане и поворот от финского к сингапурскому опыту

Согласно новому базовому учебному плану, с сентября 2024 года второклассники также начнут изучать информатику в объёме один час в неделю — для этого решено пожертвовать часом из предмета «Естественные науки» (в нынешнем году, когда первоклассникам ввели информатику, был сокращён час физкультуры). Так как новые учебники начальной школы, введённые в этом году, рассчитаны на текущий, а не новый учебный план, будут ли печататься новые учебники или учителям придётся «уплотнять» учебный материал, объединяя или убирая некоторые темы, пока не уточняется.

Другое нововведение — появление объединённого предмета «Естественные науки» в 5-м классе вместо отдельных географии и биологии. Если в нынешнем учебном году пятиклассники изучали эти два предмета по часу в неделю, то с сентября эти два часа перейдут новому предмету. Научно-исследовательскому институту имени Авлони поручено до начала учебного года организовать курсы по содержанию нового предмета для учителей биологии и географии.

Официальной информации касательно содержания нового предмета пока нет. Переход к Национальной учебной программе, полноценное внедрение которой, согласно указу президента, должно было завершиться к 2024 году, «застопорился» с объявлением планов о внедрении «финского опыта» в школьном образовании и вводом в начальных классах новых учебников. Сейчас, по данным источников, полным ходом идёт работа по переводу и подготовке к изданию учебников по естествознанию для 5−6-х классов Сингапурского издательства Marshall Cavendish, с представителями которого встречалась делегация Министерства дошкольного и школьного образования во время визита в Сингапур. Кроме того, есть информация о подготовке к внедрению учебников ещё одного Сингапурского издательства — математики от Star Publishing.

Возможно, поворот от «финского опыта» к «сингапурскому» является попыткой улучшить показатели Узбекистана в международном исследовании PISA, в последнем цикле которого страна оказалась в последней десятке, а Сингапур занял первое место по всем трём направлениям. Однако, как автор уже писал, образование — это комплексная система, где все элементы взаимосвязаны, и попытки позаимствовать какие-то элементы системы образования других стран, например, учебники, без учёта контекста и комплексного подхода к решению проблем не дадут ожидаемого результата, но могут породить новые проблемы. К примеру, проблемы с согласованностью в учебной программе.

Эффективная учебная программа должна строиться на основе принципа согласованности (alignment) — как вертикальной, так и горизонтальной и как внутри одного предмета, так и по смежным отраслям. Вертикальная согласованность — это связь учебного материала по классам (когда то, что дети изучают сейчас, учитывает, что они изучали до этого), горизонтальная же согласованность — это связь внутри одного класса. К примеру, чтобы в математике научить учащихся считать проценты, необходимо, чтобы до этого они изучали умножение, деление и дроби. Или же, прежде чем в физике ввести формулу эквивалентности массы и энергии, необходимо на уроках математики пройти квадрат.

Когда меняется учебная программа какого-либо предмета в каком-либо классе, необходимо проанализировать, не нарушается ли при этом вертикальная и горизонтальная согласованность, соотносится ли эта программа с тем, что учащиеся изучали в предыдущих классах и изучают по другим предметам в этом же классе. К примеру, если действительно будут внедрены сингапурские учебники по естествознанию и математике для 5−6-х классов, как будет обеспечена преемственность с тем материалом, который дети изучали в 1−4-х классах? Ведь очевидно, что учебники сингапурских издательств, являясь частью линейки учебников начальной школы (в системе образования Сингапура 5−6-е классы — это начальная школа), опираются на знания и навыки, которые получали ученики в предыдущих классах.

Ради чего из программы исключаются предметы?

Вернёмся к учебному плану на 2024/25 учебный год. Точнее, к учебным планам. Если до конца 9-го класса все учащиеся занимаются по одной программе, то в 10-м классе начинаются разветвления. И вопросы.

Итак, для 10−11-х классов предлагается несколько видов учебных планов.

Первое — это базовый учебный план. Учащиеся продолжают учить все предметы согласно программе. Вроде бы всё понятно, однако из-за всё того же «подвешенного» состояния Национальной учебной программы десятиклассники учатся по учебникам, изданным в 2022 году по новой программе, а одиннадцатиклассники — по учебникам, изданным в 2018 году. В нынешнем учебном году происходит то же самое, и министерство пока не опубликовало какого-либо анализа, как переход к новой программе в 10-м классе и возврат к старой в 11-м отражается на уровне знаний и навыков учащихся и как решать проблемы с повторами и пробелами в знаниях, неизбежно возникающие при таких «скачках».

Второй вид учебных планов предназначен для классов с «предметами по выбору». В таких классах до половины учебного времени (от 10 до 16 часов в неделю) отводится на два предмета (математика и физика, химия и биология, родной язык и иностранный язык, математика и иностранный язык) за счёт урезания часов на другие предметы.





Учебные планы на 2024/25 учебный год для классов с «предметами по выбору». Источник.

В таких классах учащиеся не будут учить информатику, химию и биологию (за исключением школ, где профильными предметами являются химия и биология). Это значит, что выпускники не будут знать такие темы, как, например, обработка информации, кодирование, шифрование и верификация, электронная безопасность и виды вредоносных программ, цифровое неравенство (по информатике), жизненные процессы в организмах и законы генетики (по биологии), всю органическую химию, которые проходят только в старших классах.

«Выкинута» также физкультура. Детям, сосредоточившимся на углублённое изучение двух предметов, физические упражнения ни к чему?

Не совсем понятно, по какой логике были выбраны предметы для сокращения. Почему, например, ученику, «специализирующемуся» на химии и биологии, физика нужна, а ученику-«физику» можно и не изучать химию и биологию? Почему решено, что старшекласснику, живущему в век информационных технологий, можно обойтись без информатики?

Автор не нашёл в открытом доступе каких-либо документов, вносящих ясность, какие дополнительные знания или навыки предполагается давать учащимся за дополнительное время, которое выделено двум предметам за счёт отказа от других предметов? По каким учебным материалам рекомендуется проводить занятия, ведь имеющиеся учебники для 10−11-х классов написаны исходя из базового учебного плана? Подобные вопросы автор поднимал и прежде, но ответа тогда не последовало. Просьбу автора о предоставлении учебных программ по «предметам по выбору» для ознакомления представители министерства отклонили, сославшись на то, что они «совершенствуются». По меркам школьной программы, от 5 до 10 часов в неделю для одного предмета — это очень много, и без конкретной учебной программы есть риск потратить это драгоценное время впустую.

Возможно, такое увеличение часов на одни предметы за счёт других — попытка удержать старшеклассников в школе, предлагая им усиленную подготовку к вступительным тестам в вузы. Согласно отчёту Института макроэкономических и региональных исследований, больше всего пропускают занятия учащиеся 10−11-х классов, и одной из основных причин этого являются дополнительные занятия для поступления в вуз. Однако, как писал автор, одной из причин низких показателей в исследовании PISA, на его взгляд, является система оценивания, основанная на «зубрёжке». Косвенно данный тезис подтверждается и анализом данных PISA — как ни парадоксально это звучит, средний балл учащихся, не занимающихся с репетитором индивидуально или в малых группах, чуть выше результатов тех, кто ходит к репетитору (см. таблицу ниже).

Анализ данных исследования PISA опровергает гипотезу, что учащиеся, которые ходят к репетитору, показывают лучшие результаты в PISA.

Даже если попытка «натаскать» учащихся на тесты в школе, увеличивая им часы на одни предметы и убирая из программы другие, в краткосрочной перспективе поможет снизить процент учащихся, пропускающих занятия, в долгосрочной перспективе мы рискуем получить поколение, умеющее решать тесты по заранее выученному алгоритму, но с серьёзными пробелами в знаниях и не умеющее думать, анализировать, креативно мыслить, применять полученные занятия для решения проблем.

Система образования не должна подстраиваться под «кривую» систему тестов, это систему тестов необходимо менять, чтобы она соответствовала целям обучения. Ведь успешное функционирование системы образования зависит от того, насколько согласованы между собой три ключевых элемента системы: учебная программа (цели обучения) — методика — оценивание.

Третий вид учебных планов — для классов направления «иностранные языки» — предполагает изучение ещё одного иностранного языка. Часы на изучение этого дополнительного языка выделены за счёт отказа от информатики и физкультуры.





Учебный план на 2024/25 учебный год для классов направления «иностранные языки». Источник.

На дополнительный иностранный язык выделено 4 часа в неделю — это значит, что за два года обучения (272 часа в неделю) теоретически можно достичь уровня A2 согласно Общеевропейской классификации CEFR по многим из предложенных на выбор языков, таким как, например, английский, немецкий или корейский.Этот уровень позволяет понимать отдельные предложения и наиболее употребительные фразы на такие темы, как «я и моя семья», «место, где я живу», «моя работа», «покупки» и т. д. и обмениваться несложной информацией на знакомую тему в простых ситуациях.

Если сравнить с зарубежным опытом преподавания иностранных языков, то, например, во многих европейских странах школьники должны учить два иностраных языка и достичь уровня B2 по первому и уровня B1 по второму. Однако необходимо учесть, что у европейских школьников больше возможностей применять изучаемые языки на практике (путешествия, доступ к литературе и СМИ на изучаемых языках и т. д. ). Да и в целом качество школьного обучения отличается, о чем говорит, например, то же исследование PISA.

Ещё один немаловажный момент. Хотя учебный план называет вводимый в старших классах дополнительный язык «вторым иностранным», де-факто он является третьим неродным (или четвёртым изучаемым в школе) языком, учитывая наличие в программе родного, русского или узбекского (как неродного) и иностранного (английского, немецкого, французского или другого) языков.

Если учесть, что по официально озвученным данным, по первому иностранному языку, на который отведено более 980 часов с 11 лет обучения, половина учащихся так и не достигает уровня B1 (хотя теоретически можно было бы достичь уровня C1 — см. таблицу ниже), то возникают большие сомнения в возможности достичь элементарного уровня по третьему иностранному языку за два года обучения.

Уровни владения иностранным языков (согласно CEFR) Примерное количество необходимых часов обучения (контактные часы) для достижения данного уровня) Элементарное владение (A): A1 — уровень выживания A2 — предпороговый уровень

90−100 180−200 Самодостаточное владение (B): B1 — пороговый уровень B2 — пороговый продвинутый уровень

350−400 500−600 Свободное владение (C): C1 — уровень профессионального владения C2 — уровень владения в совершенстве

700−800 1000−1200

Уровни владения иностранным языков и примерное количество необходимых часов обучения.

Конечно, успех в изучении иностранного языка зависит не только от количества отведённых на это часов. Немаловажную роль играют и другие факторы, такие как, например, мотивация учащегося, качество учебных материалов и преподавания, доступ к аутентичным ресурсам, возможность практики. Сомневаюсь, что во многих школах Узбекистана есть возможность обеспечить эти условия.

Возникает вопрос: если за два года обучения ещё одному иностранному языку нет возможности достичь уровня, позволяющего выпускнику школы использовать этот язык для решения реальных задач, связанных с дальнейшей учёбой или профессиональной деятельностью, то стоит ли игра свеч? Стоит ли тратить такой ограниченный ресурс, как учебное время, на изучение третьего языка, в то время как даже по первому многие учащиеся не достигают порогового уровня? Может, стоит направить силы и средства на улучшение качества преподавания тех языков, которые уже включены в программу?

Если мы хотим, чтобы выпускники школы непременно владели двумя иностранными языками, решением может быть введение первого иностранного языка не с 1-го класса, как это делается сейчас, а позже (например, с 3-го или 4-го класса), когда учащиеся научатся осознанно работать с языковым материалом на родном языке, а введение второго иностранного языка отложить до достижения учащимися определённого уровня на первом иностранном. Учёные отмечают, что изучение второго неродного языка может дать учащимся определённые преимущества — не только языковые, но и когнитивные и социопрагматические, такие как, например, металингвистическое сознание, творческое или дивергентное мышление, коммуникативная чувствительность. Однако чтобы суметь воспользоваться этими преимуществами, дети должны достичь определённого уровня на изучаемых языках.

При этом стоит подумать о предоставлении учащимся возможности выбирать оба иностранных языка, чтобы повысить их уровень мотивации. Для этого в школах с узбекским языком обучения придётся отказаться от обязательного статуса русского языка (его будут учить те, кто выбрал в качестве первого или второго иностранного языка), а в школах с русским и другими языками обучения — возможно, сделать второй иностранный язык факультативным, чтобы избежать перегруза, так как государственный язык должен присутствовать в их программе обучения.

Профессиональное обучение в школе: система со многими вопросами

Другое важное нововведение — классы направления «обучение бизнесу и профессии». В таких классах учащихся будут учить одному из утверждённых приказом министра профессий — на это отводится 3 часа в неделю, а также бизнесу в объёме 2 часов в неделю.





Учебный план на 2024/25 учебный год для классов направления «обучение бизнесу и профессии». Источник.

Часы для обучения профессии и бизнесу решено выделить за счёт частичного сокращения часов на физкультуру, математику, биологию, физику и астрономию, а также за счёт полного отказа от географии в 10-м классе.

Создание таких классов предусмотрено постановлением президента «О дополнительных мерах по обучению учащихся общих средних образовательных учреждений иностранным языкам и современным профессиям» от 2 февраля 2024 года. Согласно документу, в рамках данного направления учащиеся обучаются профессиональным и предпринимательским навыкам по рабочим профессиям или современным профессиям в области информационных технологий.

Действительно, если взглянуть на список утверждённых профессий, он включает такие разные наименования, как, например, слесарь по обслуживанию автодвигателей и графический редактор, сантехник и копирайтер, ремонтник обуви и Android / iOS программист.





Перечень профессий для направления «обучение бизнесу и профессии». Источник.

Вот тут возникает несколько серьёзных вопросов.

Первое. В постановлении устанавливается, что учащиеся обучаются профессиям, соответствующим второму уровню Национальной рамки квалификаций. Второй уровень утверждённой постановлением правительства Национальной рамки квалификаций предполагает выполнение стандартных и простых задач с использованием простых правил и инструментов и умение выбирать способ действия по инструкции. Все ли утверждённые приказом министра дошкольного и школьного образования профессии соответствуют этому уровню?

Второе. Как видим, список утверждённых профессий разнообразен и включает разные профессии, требующие разный уровень знаний и навыков. Однако в направлении «обучение бизнесу и профессии» на обучение профессии отведено 3 часа в неделю (всего — 204 часа за два года обучения). Возможно, для одних профессий этого времени достаточно или много, а для других — недостаточно. Как можно обучать разным профессиям, требующим разного уровня подготовки, за одинаковое время?

Третье. Есть такое понятие, как prerequisite (предпосылка, предварительное требование) — для изучения чего-то может понадобиться предварительное изучение чего-то другого. К примеру, невозможно приступить к изучению высшей математики, не изучив до этого алгебру. Изучены ли предварительные требования для включённых в список профессий? Владеет ли десятиклассник, ещё не освоивший программу средней школы, достаточными знаниями и навыками для изучения этих профессий? Например, мобильное программирование включено в программу 4-го курса университета Инха в Ташкенте и изучается после того, как студенты освоили дискретную математику, основы объектно-ориентированного программирования, алгоритмы, операционные системы и базы данных. В Ташкентском филиале Турецкого университета экономики и технологий архитектурный дизайн изучается как отдельное направление на уровне бакалавриата.

Кроме того, к некоторым профессиям могут быть возрастные требования — насколько они учтены при составлении списка? К примеру, лицам, не достигшим 18 лет, запрещено работать пекарем на тандыре — как школа собирается учить этой профессии, ведь для этого требуется практика? Или как десятиклассник — ещё сам ребёнок — сможет изучить особенности развития детей в раннем возрасте, педагогику, методику, чтобы сразу после школьной скамьи пойти работать в учреждение дошкольного образования?

Четвёртое. Оснащены ли школы материально-технической базой для того, чтобы преподавать эти профессии? Ведь для многих профессий, включённых в список, требуется оборудование, лаборатория, производственная площадка?

Министерство дошкольного и школьного образования предлагает оценивать степень овладения профессией экзаменом, в котором выпускнику школы предлагается выполнить одно задание, и по итогам такого экзамена выдавать сертификат, а также вести мониторинг занятости обладателей сертификата через специальную платформу. Может ли одно задание валидно оценить весь спектр знаний и компетенций, необходимых для работы по профессии? Вообще, имеем ли мы чёткое представление, чему учить и что оценивать, если из существующих около 8000 рабочих профессий для более чем 5000 не разработаны стандарты квалификации, а существующие имеют низкое качество? Не превратится ли система мониторинга в гонку за липовыми показателями «занятости», как это было всего несколько лет назад при колледжах?

И главное. Чем внедряемые направления «обучение бизнесу и профессии» отличаются от профессиональных школ, принимающих после 9-го класса и находящихся в ведении Министерства высшего образования, науки и инноваций? Стоит ли стране с огромным бюджетным дефицитом создавать параллельные, конкурирующие друг с другом системы? Может, стоит сосредоточить силы и средства на качественное функционирование одной из них?

Исследователи, изучившие типологию профессионального образования, отмечают, что многие страны видят в системе профессионального образования в рамках старшего звена средней школы решение для той части молодёжи, которая не имеет ресурсов, навыков или мотивации для получения высшего образования. Однако профессиональное обучение в рамках средней школы не стоит рассматривать как панацею для снижения безработицы среди молодёжи и что такой вид профессионального обучения применим только к определённым видам профессий. Например, такой подход не подходит для подготовки кадров для высокотехнологических секторов. Кроме того, направляя учащихся с «низкой» успеваемостью в профессиональное направление школы и учащихся с «высокой» успеваемостью в академические направления, правительства дают населению и работодателям сигнал о «второсортности» профессионального обучения внутри школы.

Исследователи отмечают, что успех такого профессионального обучения зависит от качества учебных программ, качества подготовки кадров, наличия системы обеспечения качества и тесной связи с рынком труда, в том числе, в вопросах аккредитации.

Представьте поезд, который меняет направление движения и правила каждый раз при смене машиниста и персонала. Сможет ли такой поезд достичь пункта назначения? На мой взгляд, отечественная система образования с постоянными экспериментами и реформами стала похожа на такой поезд. И вопросов с каждым нововведением становится все больше. Вопросов, на которые, кажется, никто не торопится давать ответы.

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