Израиль выступил в защиту своей военной операции в секторе Газа на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге и попросил судей отклонить ходатайство ЮАР о том, чтобы израильская сторона прекратила наступление в Рафахе и вывела свои вооружённые силы из анклава, передаёт Reuters.

Глава израильской делегации Гилад Ноам назвал иск Южной Африки, в котором Израиль обвиняется в нарушениях конвенции о геноциде в Газе, «полностью оторванным от фактов и обстоятельств».

«В Газе идёт трагическая война, но геноцида нет», — сказал Ноам.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге в декабре 2023 года. В документе утверждается, что «действия и бездействие Израиля» в отношении палестинцев в Газе «носят характер геноцида», «поскольку они направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Южноафриканская сторона также попросила суд принять предупредительные меры, чтобы защитить палестинцев от «дальнейшего серьёзного и непоправимого» нарушения их прав. Под этими мерами подразумевается предписание Израилю прекратить военные действия в анклаве.

Израиль категорически отверг обвинение ЮАР, назвав его «возмутительным кровавым наветом».

В январе суд вынес промежуточное решение по иску и постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Однако призывать к немедленному прекращению огня суд не стал.

На прошлой неделе ЮАР попросила суд ввести дополнительные ограничения в отношении Израиля и его военной кампании в Газе. В ходатайстве Южная Африка указала на «непоправимый ущерб», причинённый вторжением Израиля в Рафах — город на юге Газы, где нашли убежище более 1 миллиона палестинцев. На слушаниях, которые прошли накануне, ЮАР призвала суд ООН обязать Израиль полностью и немедленно вывести войска из Газы.

Гилад Ноам заявил, что военная операция Израиля направлена против боевиков ХАМАС, а не мирных жителей. По его словам, ХАМАС использует Рафах в качестве опорного пункта.

Примеры предполагаемых нарушений со стороны Израиля, приведённые ЮАР, «не являются доказательством политики незаконного поведения, не говоря уже о политике геноцида», заявил Ноам. Он добавил, что вывод израильских войск приведёт к смерти заложников, захваченных ХАМАС и удерживаемых в Газе.

Решение по ходатайству ЮАР о чрезвычайных мерах ожидается на следующей неделе. Рассмотрение дела по основному обвинению в геноциде может растянуться на годы, уточняет Reuters.

Война Израиля и ХАМАС началась после нападения палестинской группировки на израильскую территорию 7 октября 2023 года. В результате атаки были убиты 1200 человек, свыше 200 — похищены. За время семимесячной войны в Газе погибли более 35 тысяч палестинцев.