Украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российской армии на севере Харьковской области. Об этом 17 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт «Украинская правда».

«Главное на сегодня — нашими Силами обороны ситуация стабилизирована… На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения — 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения — и не было», — сказал Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

По словам президента, россияне не дошли до «бетонной линии обороны» и находятся около первой линии. «Первая линия — это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся», — отметил он.

Зеленский добавил, что главной целью российских войск является город Волчанск и захват зоны в 10 километров. Агентство Reuters ранее также писало, что Россия таким образом пытается создать буферную зону.

Американский Институт изучения войны (ISW) накануне также констатировал, что темп российских наступательных операций на севере Харьковской области снижается. По оценке ISW, российские войска продвинулись не более чем на 8 км от границы в Харьковской области.

Ранее Зеленский отменил свой визит в Испанию из-за сложной обстановки на фронте и приехал в Харьков. В интервью ABC News 16 мая он заявил, что ситуация на харьковском направлении «очень серьёзная» и что украинские силы не могут позволить себе потерять Харьков.

Президент России Владимир Путин также прокомментировал российское наступление в Харьковской области. По его словам, планов взятия Харькова у России «на сегодняшний день» нет, а российские войска продвигаются в области строго по плану Он назвал наступательные действия в Харьковской области попыткой создать так называемую санитарную зону в ответ на обстрелы Белгорода со стороны Украины.