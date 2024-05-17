Более 10 миллионов граждан Узбекистана интересует вопрос улучшения жилищных условий, при этом за последний год они стали заметно избирательнее в вопросах выбора недвижимости. Об этом на одной из сессий выставки «Недвижимость CaEX 2024» сказал руководитель платформы недвижимости Realting.uz Андрей Садыков.

По словам Дениса Соколова, генерального директора международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership Uzbekistan (CMWP), в развитых странах мира на долю операций с недвижимостью приходится в среднем 15% ВВП. Речь идёт не только о продажах, но и о маркетинге, страховых, юридических, архитектурных, банковский и риэлторских услугах, которые оказываются при осуществлении сделок.

«В Узбекистане доля этого показателя в ВВП пока не отражается. Если этот сектор вырастет от условного сегодняшнего 0 до 15−16%, я думаю, это будет очень хороший вклад в экономику страны», — сказал Денис Соколов.

По его словам, пока инвесторы — покупатели недвижимости — осторожны в отношении рынка. Это в том числе связано с рисками мошенничества среди застройщиков и не всегда выгодными условиями договора, о чём мы писали ранее в статье о том, как защитить свои интересы при покупке недвижимости.

Основатель архитектурного бюро Safronova Project Studio Любовь Сафронова отметила, что одним из главных недовольств инвесторов является несоответствие жилых комплексов проектам, которые девелоперы презентуют покупателям на ранних стадиях строительства объектов.

«Я всегда говорю нашим заказчикам, что очень важно реализовать проект один в один, — сказала Любовь Сафронова. — Если вы показали визуализацию, макет, видео, — это ваше обещание. Все девелоперы заинтересованы в субинвесторах проектов — тех, кто вкладывает свои деньги в недвижимость ещё до строительства. Когда мы продаём котлован, мы продаём воздух. Поэтому важно не только создать идеологии и красоту проекта, сделать коммерческую подачу и показать картинку, в которой потенциальный инвестор захочет жить, но и воплотить этот проект один в один».

Для этого архитектор рекомендует застройщикам начинать либо с поиска места под готовую концепцию, либо с поиска наилучшего способа использования конкретного земельного участка.

«Затем можно приступать к разработке концепции, но ещё не к архитектурному проектированию. Поскольку каждый застройщик продаёт бетон и кирпич, сначала нужно проанализировать земельный участок, подобрать правильный концепт для определённой аудитории. Это ещё не проект, а выбор концепции и технико-экономических показателей. Именно на этом этапе девелопер должен взвесить все риски, всё посчитать, решить, стоит ли инвестировать и сможет ли он сдержать обещания».





По словам Любови Сафроновой, девелоперы нередко делают маркетинговую кампанию, макеты, открывают офисы продаж, когда документы, разрешающие строительство, ещё не готовы.

«Можно говорить об обещаниях, открывать офис продаж и делать маркетинговую кампанию, когда проект разработан, пройдена экспертиза, есть рабочая документация, документы все в порядке. Если этого нет, возникает диссонанс. И на мой взгляд, именно из-за этих упущений страдает качество архитектуры, а реализация не соответствует обещаниям», — сказала она.

Чтобы проект наверняка прошёл экспертизу, Любовь Сафронова рекомендовала застройщикам обращаться к проектным бюро, у которых есть реализованные объекты и чьи архитекторы имеют опыт работы в Узбекистане, поскольку нормативная база страны отличается от зарубежных стандартов.

При этом у архитекторов возникают проблемы с реализацией проектов, разработанных по международным стандартам, рассказала Любовь Сафронова.

«Если в проектах, реализуемых международными компаниями, закладываются международные нормы, не прописанные в нашем государстве, их с лёгкостью проводят, согласуют. Но по завершении строительства мы сталкиваемся с тем, что девелоперам отказывают в госприёмке. Обосновывают это тем, что у нас эти нормы не прописаны. То есть международная компания разрабатывает проект по передовым нормам, государство проводит экспертизу, но в итоге здание не принимают. Есть, наверное, необходимость в пересмотре нормативной базы», — заключила Любовь Сафронова.