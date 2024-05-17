Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 мая принял секретарей советов безопасности стран Центральной Азии, в том числе главу Совбеза при президенте Узбекистана Виктора Махмудова, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Это была первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев отметил, что она призвана стать эффективной площадкой для объединения усилий по предупреждению внешних и внутренних вызовов и угроз, а также выработке необходимых мер реагирования.





Большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий, отметил президент Казахстана.

«В первую очередь, речь идёт о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием. В этой связи в фокусе нашего общего внимания должен находиться Афганистан. В данной стране происходят сложные разнонаправленные процессы. Надо признать, в этой стране налицо определённые признаки стабилизации, оживления экономической ситуации. С другой стороны, остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье», — заявил он.

Глава Казахстана отметил, что одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи.

Касым-Жомарт Токаев призвал «совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их». «Хочу заверить, что мы решительно отвергаем подобные подходы и попытки. В целом, у наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Убеждён, только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию наших братских народов», — сказал он.

Виктор Махмудов.

В мероприятии также приняли участие секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода и военный атташе посольства Туркменистана в Казахстане Аннамырат Ягмыров.