Суд вынес приговор в отношении граждан, срубивших 5 чинар в Уртачирчикском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба областного Управления экологии.

По данным управления, 5 декабря 2023 года гражданин Ш. И. cо своими четырьмя знакомыми срубил пять чинар с помощью бензопилы и других рабочих инструментов. Деревья находились на поле фермерского хозяйства «Маъруфхон ҳосил барака».

Сумма ущерба многолетним деревьям оценена в 247,18 млн сумов.

Их задержали сотрудники внутренних дел, когда они разрезали деревья на куски, погрузили их в грузовик КамАЗ и пытались продать на рынке в Ташкенте, известном как «Тахта бозори».

Как уточнили «Газете.uz» в Управлении экологии, 2 мая Уртачирчикский районный суд по уголовным дела признал их виновными по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса (незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб / наказывается штрафом от 100 до 150 БРВ или обязательными общественными работами от 240 до 300 часов или исправительными работами от 1 года до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет) и приговорил Ш. И. и одного из его знакомых к 2 годам лишения свободы, а оставшихся трёх граждан — к 1 году лишения свободы.