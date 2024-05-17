Сотрудники Службы государственной безопасности и органов внутренних дел пресекли противоправную деятельность в Ташкенте четверых лиц из Бухары, сообщила пресс-служба СГБ.

В ходе предшествовавшей следствию проверки было установлено, что эти лица располагают оружием и боеприпасами к ним, спрятанными по месту их постоянного проживания.

При осмотре жилья одного из подозреваемых 1973 года рождения были формально изъяты 3 пистолета Макарова и 21 патрон к нему, 1 пистолет Тульского-Токарева и 5 патронов к нему, а также 1 глушитель, спрятанные под кровлей.

Установлено, что владелец вместе со своими подельниками вывез это оружие и боеприпасы контрабандой из Российской Федерации.

Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, оружие и боеприпасы к нему находятся в боевом состоянии и считаются пригодными к использованию.

Кроме того, из дома одного из подельников были изъяты 2 обреза охотничьих ружья без соответствующих документов и 6 патронов к ним.

Возбуждено уголовное дело по статьям 246 (Контрабанда) и 248 (Незаконный оборот огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса, ведётся расследование.