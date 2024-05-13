Экономика

Новый Ташкент — главный градостроительный проект современного Узбекистана. Где проходят его границы, какими будут архитектура, экология, энергетическая и транспортная системы — в большом интервью с главным архитектором Нового Ташкента Саидазимом Шариповым. Текст, видео.

Узбекистан по итогам «сложных переговоров» достиг с властями Южной Кореи соглашения о привлечении узбекистанцев на сезонные работы. В 2021 году Корея приостанавливала набор из-за того, что многие граждане Узбекистана нарушили трудовые соглашения и не покинули страну в указанные сроки.

Узбекистан и АБР подписали документ о реализации страновой программы на 2025−2027 годы. Сотрудничество охватывает сферы энергетики, транспорта, водоснабжения, городской инфраструктуры, агросектора и управления природными ресурсами, финансов, госсектора и управления, образования и здравоохранения.

В 14 отдалённых районах и 1 городе Узбекистана планируется создание IT-городков, где молодые люди будут бесплатно обучаться IT, иностранным языкам и современным профессиям. «В быстро меняющуюся эпоху всем сферам требуются кадры, знающие IT», — заявил президент.

Добычу угля в Узбекистане планируется довести до 8 млн тонн в текущем году (в прошлом году она составила 6,5 млн тонн) и 10 млн тонн в следующем. Планы были представлены президенту. Он поручил внедрить международные стандарты в отрасли, повысить качество угля и ускорить инвестиционные проекты.

Общество

Правоведы Зайниддин Шамсидинов и Уткирбек Холмирзаев из Ташкентского государственного юридического университета изучили судебную практику по делам о бытовом насилии и выяснили, что новые статьи могут использоваться для наказания пострадавших, а также для принуждения их к примирению.

Учредитель фармкомпании Jurabek Laboratories Мунира Кариева, мать осуждённого экс-главы Фармагентства Сардора Кариева, обратилась в суд с просьбой разрешить в течение трёх лет выплатить моральный ущерб на 75,6 млрд сумов семьям 68 погибших и 16 пострадавших детей по делу о «Док-1 Макс».

В столице 22-летний водитель автомобиля BYD Han, зарегистрированного в Ташкентской области, без прав намеренно наехал на инспектора ДПС. Сотрудник ОВД получил перелом ног.

В результате столкновения Tracker с грузовым автомобилем в Шерабадском районе Сурхандарьи погибли пять человек. Очевидцы утверждают, что причиной ДТП может быть неровность дороги, которую можно увидеть недалеко от места аварии. В областном УБДД заявили, что у водителя остановилось сердце.

С начала года Госинспекция труда выявила свыше 13,3 тысячи нарушений трудового законодательства, больше всего — в школах и детских садах, где нарушений стало больше. Почти 2700 должностных лиц оштрафованы, ещё 166 дел переданы в правоохранительные органы.

В первой половине недели температура воздуха в Узбекистане будет повышаться и достигнет 33−36 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 38. Во второй половине недели температура понизится до 25−30 градусов.

В Зааминском национальном природном парке 1 и 2 июня пройдёт международный ультрамарафон Zaamin Ultra 2024. Дистанции забегов составят 2, 10, 21 и 50 км.

Мир

Президент России Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны и назначил его секретарём Совета Безопасности. Новым главой оборонного ведомства станет бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Сильные наводнения в Афганистане, вызванные ливневыми дождями, унесли жизни свыше 300 человек, более 1000 домов были разрушены. Ещё сотни местных жителей остаются в ловушке под обломками.

В Казахстане вынесли приговор по делу бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены Салтанат Нукеновой. Суд признал его виновным и назначил ему 24 года лишения свободы. Процесс длился два месяца и получил широкий резонанс в стране и за её пределами.

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