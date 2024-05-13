Суд в Астане на основании вердикта присяжных вынес приговор бывшему министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву по делу об убийстве жены Салтанат Нукеновой, сообщает Tengrinews.kz.

44-летнего Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью своей супруги и назначили ему 24 года лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Тюремный срок также получил двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов — его приговорили к четырём годам лишения свободы по обвинению в укрывательстве преступления.

Кадры с оглашения приговора. Верховный суд Казахстана.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года Бишимбаев до смерти избил 31-летнюю Нукенову в ресторане Bau в Астане после ссоры. Согласно отчёту прокурора, Нукенова умерла от черепно-мозговой травмы. На её лице и теле были множественные синяки, а нос сломан. Результаты экспертизы показали, что побои продолжались около восьми часов. Бишимбаев снимал происходящее на телефон, позднее эти записи были продемонстрированы в суде.

Во время судебного процесса стало известно, что тело убитой Нукеновой несколько часов лежало в VIP-кабинке ресторана. В это время бывший министр созванивался с гадалкой, чтобы узнать, все ли в порядке с женой, проводил деловые встречи и переписывался с другой женщиной.

Обвинение также сообщило, что Бишимбаев регулярно избивал Нукенову, запрещал ей работать и ограничил круг её общения.

Бишимбаева задержали сразу после убийства. Судебные слушания начались 11 марта 2024 года. В суде бывший министрпризнал, что нанёс побои, которые повлекли смерть его жены, но отрицал вину в предумышленном убийстве.