Каждая третья женщина в мире подвергается физическому или сексуальному насилию, чаще всего это насилие совершается мужем или партнёром женщины. В Узбекистане бытовое насилие в отношении женщин также является тревожащей социальной проблемой.

Согласно судебной статистике, в 2023 году в Узбекистане было рассмотрено 2638 уголовных дел, связанных с насилием и домогательствами в отношении женщин. По данным Верховного суда, за три месяца с начала 2024 года по статье 59−2 (семейное (бытовое) насилие) Кодекса об административной ответственности были привлечены к ответственности 4343 человека, из них 2344 был назначен штраф, а 1999 — административный арест. По статье 126−1 УК (семейное (бытовое) насилие, совершенное повторно или с отягчающими обстоятельствами) осуждено 134 лица, из них 51 лицу назначено лишение свободы, а к 83 лицам наказания, не связанные с лишением свободы.

Состав правонарушения и преступления в формулировке «Семейное (бытовое) насилие» был внесён в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс законом от 11 апреля 2023 года о совершенствовании защиты прав женщин и детей.

Обращает на себя внимание ряд интересных фактов, представленных в исследовании судебной практики по правонарушениям и преступлениям бытового насилия в Узбекистане, направленном на защиту женщин от домашнего насилия. Это исследование охватывает судебную практику касательно домашнего насилия (всего 10 462 правонарушений и уголовные дел) за апрель-декабрь 2023 года.

Домашнее насилие чаще совершается в сельской местности

Согласно исследованию, хотя 51% населения Узбекистана проживает в городах и 49% в сельской местности, абсолютное большинство случаев (82,2%) домашнего насилия в отношении женщин происходит в сельской местности.

Больше всего дел о домашнем насилии — в Ташкентской, Навоийской, Джизакской, Бухарской и Ферганской областях, меньше всего — в Каракалпакстане, Ташкенте и Хорезмской области.

Административные дела о домашнем насилии по регионам и соотношение количества дел к численности населения

Регион Количество населения,

тысячи человек Количество дел о домашнем насилии На душу населения Республика Каракалпакстан 1976,2 151 0,08 Андижанская область 3322,7 678 0,20 Бухарская область 2009,7 623 0,31 Джизакская область 1475,5 583 0,40 Кашкадарьинская область 3482,3 817 0,23 Навоийская область 1055,5 611 0,58 Наманганская область 2997,5 674 0,22 Самаркандская область 4118,2 890 0,22 Сурхандарьинская область 2806,5 631 0,22 Сырдарьинская область 896,6 273 0,30 Ташкентская область 2993,4 2220 0,74 Ферганская область 3976,3 1199 0,30 Хорезмская область 1958,1 329 0,17 Ташкент 2956,4 412 0,14 Всего 36024,9 10091



Домашнее насилие — семейное дело?

Суды Узбекистана нередко рассматривают насилие в семье как «семейное дело» и прекращают административное дело, чтобы, как утверждается, предотвратить развод, не препятствовать восстановлению семьи и примирению супругов. Сам состав правонарушения (преступления) назвали «семейное (бытовое) насилие», хотя правильно было бы назвать «домашнее» или «бытовое».

Суды рассматривают здоровье человека и насилие как семейный вопрос, несмотря на то, что объектом насилия в правонарушении, связанном с домашним насилием, является человек, а также его психическое и физическое здоровье (статья также направлена на защиту собственности).

Из содержания судебной практики видно, что суды, смотря через призму семьи, рассматривают женщину не только как человека, но и как «жену» (в содержании, подразумевающем, согласно социально-культурным условностям, подчинённую роль в семье).

Из-за невозможности освобождения от наказания в связи с примирением в случаях домашнего насилия суды обходят эту проблему через статью 21 («Освобождение от административной ответственности ввиду малозначительности правонарушения») КоАО, освобождая агрессоров от наказания из-за «малозначительности» насилия. Таких случаев — 28% среди изученных дел.

В рамках КоАО нет возможности применить к этой статье институт примирения и реституции (выплата компенсации жертве за её потери или ущерб). Согласно статье 21−2 («Освобождение от административной ответственности в связи с примирением») КоАО, правонарушитель может быть освобождён от административной ответственности, если признал вину, примирился с потерпевшей стороной и загладил причинённый ей вред.

Отсутствие статьи о домашнем насилии среди тех, к которым может быть применено примирение с условием компенсации ущерба, создаёт трудности как для судов, так и для потерпевших. Женщины-потерпевшие не могут воспользоваться удобной возможностью восстановить свои права и потребовать возмещения ущерба через институт примирения. Суды прекращают дела в соответствии с правилом малозначительности, если стороны примирились устно без каких-либо реституций и не имеют возражений друг к другу.

В случаях же преступлений, связанных с домашним насилием, 61% изученных уголовных дел были прекращены в связи с примирением.

Жертвы насилия привлекаются к ответственности за домашнее насилие

Суды привлекают к ответственности и самих женщин, пострадавших от насилия, по той же статье 59−2 КоАО. В основном, это происходит, когда женщины реагируют на применяемое к ним насилие — оскорбляют агрессора, который их бьёт, или, защищаясь, причиняют ему физический вред. При нынешней формулировке статьи о домашнем насилии они также подлежат административной ответственности за эти действия.

Похоже, это стало одним из способов, с помощью которого агрессор добивается примирения, написав встречное заявление. Такая практика заметна, в основном, в решениях Андижанского областного суда, а также в судах Ферганской и Ташкентской областей.

Например, в случае когда правонарушитель ударил жену, она также ответила ударом, и оба нанесли друг другу телесные повреждения, суд назначил штраф обоим супругам. В другом случае муж пришёл к жене, которая поселилась отдельно, во время ссоры нанёс ей телесные повреждения. Жена в этот момент использовала нецензурные слова и разбила окно его машины. Суд признал ответственность обоих за домашнее насилие.

При изучении судебных решений отдельных районов Андижанской области выяснилось, что в 6 из 10 случайно отобранных административных дел потерпевшая женщина сама была привлечена к ответственности (хотя наказание не было назначено) или обвинена в насилии. Стоит отметить, что этот парадокс ещё не встречался в практике ни одной правовой системы мира. Законы, разработанные исключительно для защиты женщин, приводят к тому, что они также привлекаются к ответственности, сами являясь жертвами.

Другие исследования показывают, что большинство случаев домашнего насилия в Узбекистане не доходят до законного привлечения к ответственности. Женщины-потерпевшие часто ждут помощи от родственников, очень редко обращаются в правоохранительные органы. Даже при подаче заявления органы часто склоняют к примирению и закрытию дела.

Если суды будут поддерживать практику привлечения женщин к ответственности и поощрять примирение без расследования обстоятельств дела, шансы женщин на справедливость могут ещё более снизиться.

Следует отметить, что выделение семейного насилия в отдельный состав правонарушения или преступления — это особый правовой метод защиты женщин по упрощённым стандартам доказывания и удобства осуществления надзора. Однако в кодексы Узбекистана семейное (бытовое) насилие включено в гендерно-нейтральной формулировке («супруга (супруг)»), то есть женщины также могут быть привлечены к ответственности по этим статьям.

Название статьёй — «Семейное (бытовое) насилие» также отсылает к понятию семьи и семейным вопросам. Сегодняшняя судебная практика подтверждает содержательные недочёты в их формулировке.

Таким образом, необходимо изменить содержание правоприменительной практики и толкование законов для предотвращения домашнего насилия и эффективной защиты женщин. Кроме того, для решения этих проблем необходимо соблюдение международных стандартов, особенно в выявлении и регистрации правонарушений, при их изучении, расследовании, сборе доказательств.

Авторы: Зайниддин Шамсидинов, Уткирбек Холмирзаев, исследователи Ташкентского государственного юридического университета.