Свыше 300 человек погибли, более 1000 домов были разрушены в результате сильных наводнений в северной провинции Афганистана Баглан. Об этом сообщило отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане.

«Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более 1000 домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями», — говорится в сообщении организации.

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