Сильные наводнения в Афганистане, вызванные ливневыми дождями, унесли жизни свыше 300 человек, более 1000 домов были разрушены. Ещё сотни местных жителей остаются в ловушке под обломками.

Свыше 300 человек погибли, более 1000 домов были разрушены в результате сильных наводнений в северной провинции Афганистана Баглан. Об этом сообщило отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане. «Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более 1000 домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями», — говорится в сообщении организации. https://twitter.com/WFP_Afghanistan/status/1789238729002918303

Министерство внутренних дел правительства «Талибана», в свою очередь, заявило о 153 погибших, но признало, что это число может вырасти, пишет Reuters. В ведомстве также сообщили, что наводнение затронуло ещё две провинции — Тахар и Бадахшан.

По данным представительства Всемирной организации здравоохранения в Афганистане, ранения получили более 100 человек, а «значительное количество» пропало без вести. Ещё сотни местных жителей остались без крова или оказались в ловушке под обломками своих домов. Организация направила медицинские бригады для помощи в затопленных районах.