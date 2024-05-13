Инспектор ДПС Хумоюн Шарипов, нёсший службу в Чиланзарском районе Ташкента, получил перелом обеих ног в результате умышленного наезда 22-летнего водителя автомобиля BYD Han (госномер 10 Y 070 GB, Ташкентская область). Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Инцидент произошёл 12 мая примерно в 19:20 на улице Лутфи. Движение машины вызвало подозрение у инспектора, и он подал сигнал водителю об остановке с помощью жезла и свистка.

Водитель — О.А. 2002 года рождения, не имеющий водительского удостоверения и прав на управление транспортом, — не подчинился законным требованиям инспектора и продолжил движение. Через 150−200 м он развернулся.

Сотрудник ДПС вновь подал сигнал остановиться и полностью остановил движение транспортных средств. О.А., умышленно игнорируя требования сотрудника, совершил наезд на него и сбил его.

Хумоюн Шарипов был госпитализирован с диагнозом «перелом обеих бедренных костей».

Прокуратура Чиланзарского района возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 219 («Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг») и частью 1 статьи 266 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств») Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.