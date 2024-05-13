Проект генерального плана Ташкента до 2045 года предполагает строительство нового района столицы Новый Ташкент. Он займёт площадь 20 тысяч га. Первые лоты на территории 1000 га будут выставлены на продажу уже в этом году. Об этом в рамках выставки «CAEx Недвижимость 2024», прошедшей в столице 25−28 апреля, рассказал Саидазим Шарипов, начальник отдела подготовки градостроительной документации Дирекции по строительству города Новый Ташкент при Кабинете министров Узбекистана.

Корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева поговорила с Саидазимом Шариповым о границах Нового Ташкента, планировке города, энергетической системе, транспорте и экологии новой административной единицы столицы.

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Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



— Площадь Нового Ташкента составит 20 тысяч га. Горожане всё ещё не понимают, где будут проходить его границы. Доходят ли они до города Паркента или Чирчика Ташкентской области?

— Территория Нового Ташкента примыкает к восточной части существующего Ташкента. Восточная граница Ташкента определяется автомобильной магистралью 4Р12. Здесь начинается западная часть Нового Ташкента. Северная граница будет заканчиваться в нижних границах города Янгибазар. Восточная граница проходит вдоль реки Карасу. На юге город будет заканчиваться примерно там же, где заканчивается Ташкент.

Источник: Дирекция по строительству города Новый Ташкент.



— Если в этом году планируется начать продажу лотов, вы, наверное, делаете мастер-план на определённую площадь. Какова эта площадь?

— Мы показали президенту общую концепцию на 20 тысяч га с прилегающей территорией со стороны Ташкента ещё на 5000 га. Сейчас мы разработали генплан первого этапа на 6000 га. Внутри этих 6000 га мы разработали проект детальной планировки на 1000 гектаров. То есть лоты, которые будут реализовываться в этом году, будут находиться в пределах 1000 гектаров.

По состоянию на 13 мая, два лота уже выставлены на продажу.

Визуализация части Нового Ташкента. Источник: Дирекция по строительству города Новый Ташкент.



— Какой будет планировка города — квартальной, радиальной, смешанной?

— Ташкент — очень уникальный город. В нём можно встретить все разновидности городской планировки, которые были в истории градостроительства. Центральная часть города радиальная с основными осевыми магистральными улицами, другая часть города — сеточная. У нас встречаются советские кварталы, микрорайоны, плановые и исторические махалли.

Изучив Ташкент и международный опыт, могу сказать, что сеточная планировка с диагональными основными улицами — наиболее эффективная организация пространства города на сегодняшний день.

Квартальная планировка с диагональными улицами в Барселоне. Фото: archi.ru.



Все формы планировки создавались для удобного передвижения. Например, радиальная планировка известна со II века до н. э., но стала популярной в XV—XVIII веках . Основные города строились именно с такой планировкой. Своё продолжение она нашла в советских городах. Но проблема в том, что радиальный город удобен для пешеходов, когда все основные функции города, необходимые человеку, находятся в центре города, а вокруг центра находятся жилые кварталы. Идеология радиальной планировки в том, что каждый человек может добраться до нужных ему услуг кратчайшим путем.

После индустриальной революции градостроители стали делать сеточную планировку, чтобы было удобно передвигаться моторизированному транспорту.

Затем стала развиваться сеточно-диагональная форма планировки. Интересные примеры — Барселона и город Вашингтон, округ Колумбия. Там сеточная форма прорезается диагональными улицами, чтобы можно было не только поворачивать на перекрёстках налево и направо, но и проехать по диагонали.

Исследуя эти формы, мы пришли к выводу, что нужно комбинировать. Но за основу мы берём сеточную планировку.

Планировка Вашингтона. Источник: Библиотека Конгресса США.



Чтобы сформировать экологические каркасы, пешеходную и велосипедную инфраструктуру, мы создадим органический каркас, который объединит в себе общественные парки, набережные, велосипедную и пешеходную инфраструктура.

На территории Нового Ташкента мы сохраним сформировавшиеся за несколько десятилетий махалли. Мы хотим интегрировать их в нашу общую концепцию. В каких-то частях города мы будем придавать акцент на исторические махалли, которые формировались в нашем регионе. Мы не планируем копировать, но хотим напомнить об историческом городе в современном варианте.

— Каким будет размер кварталов?

— В разных городах с разным размером кварталов есть свои преимущества и недостатки. Чем плотнее улицы, тем больше асфальтированных территорий. Например, в американском Портленде кварталы размером около 50 м.

Планировка Портленда. Источник: Google Maps.



Интересный пример — Барселона с размером кварталов 120 на 120 м. Это удобно для пешеходов, но не очень удобно для автомобилистов. Поэтому они реформируют город, предлагая такое решение, как суперблок. Это соединение нескольких блоков в один суперблок, внутри которого нет сквозного проезда и запрещено перемещение автомобилей, за исключением транспорта резидентов этого суперблока. Такой подход прекрасно работает в Барселоне.

Барселона. Фото: city4people.ru



В Нью-Йорке размер кварталов составляет примерно 275 м на 120 м. Это достаточно длинные блоки, разделённые узкими переулками для пешеходов. Но есть и недостатки: 120 метров — достаточно короткая дистанция для автомобилей, хоть и удобная для пешеходов. Поэтому в Нью-Йорке так популярно одностороннее движение — это решает проблему транспорта.

Нью-Йорк. Источник: Google Maps.



Теперь давайте проанализируем размер блоков в Ташкенте. Приблизительный габарит советских микрорайонов — 700 метров. Как и в барселонских суперблоках, там нет сквозных проездов для автомобилей. Внутриквартальные улицы либо заканчиваются тупиком, либо направляют транспорт налево или направо.

Источник: Google Maps.



Есть махалли, где образовалась сетка улиц с размером квартала 60−100 м. В старых махаллях очень сложно найти линейные улицы, но если посмотреть на общие размеры основных улиц, которые разделяют Старый город на несколько махаллей, то расстояние между ними приблизительно 400−600 м.

Махалля «Эшонгузар» в Ташкенте. Источник: Карты Яндекс.



Анализируя различные размеры блоков, мы пришли к выводу, что пешеходам и транспорту будет удобно, если размер блоков составит 400−500 м. Это пятиминутная ходьба. Внутри квартала человек менее чем за 5 минут сможет добраться до любой части блока, где будут доступны общественный транспорт и разные услуги.

Мы заимствовали барселонский суперблок и адаптировали его в наш регион. У нас будет супермахалля, внутри которой будет пространство, удобное для людей, для пешеходов, для велосипедистов, для жителей этой махалли. А доступ частному транспорту для сквозного проезда будет ограничен.

Источник: Дирекция по строительству города Новый Ташкент.



Мы также планируем внедрить концепцию 15-минутного города, где в радиусе 15-минутной пешей доступности будут находиться станции скоростного транспорта (метро, трамвай, BRT — скоростной автобус) и услуги (магазины, поликлиники, аптеки, школы, детские сады).

— Какими будут основные архитектурные стили в Новом Ташкенте?

— Архитектурные стили в зависимости от функции, расположения и типов зданий будут разными. Мы видим архитектуру Нового Ташкента как современную узбекскую архитектуру XXI века. Это современная архитектура, одновременно ссылающаяся на богатую историю архитектуры Узбекистана. Это синтез современных материалов и традиционных подходов и элементов, которые формировались в течение нескольких столетий и учитывали климатические особенности региона. Мы хотим объединить эти основные элементы воедино и получить современную архитектуру Узбекистана.

Источник: Дирекция по строительству города Новый Ташкент.



— На сессии вы говорили о таких архитектурных особенностях в традиционной застройке, как здание с внутренним двором и окнами только в этот двор. Это делалось для сохранения прохладного воздуха, как вы сказали. Как такая историческая концепция может сегодня применяться в современных торговых центрах, многоэтажных жилых комплексах, библиотеках и других общественных зданиях?

— В архитектуре и градостроительстве есть такое понятие, как общественное и приватное пространство, а также переходящее пространство, которое определяется как semi-private (полуприватное) и semi-public (полуобщественное).

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



Итого есть четыре категории:

общественные — улица;

полуобщественные — торговые центры или площадка торгового центра, куда могут попасть все, но только через торговый центр;

приватные — частные территории;

полуприватные — например, университет, которым могут пользоваться только студенты, преподаватели.

Если мы говорим о традиционной узбекской архитектуре, в ней в основном использовались приватный и полуприватный типы пространства. Это специфика нашего региона. Это связано с религией, менталитетом и, естественно, с жарким климатом. В основном речь идёт о компактных двориках, чтобы сохранять микроклимат. Чем больше они расширяются, тем меньше возможность сохранить прохладу.

Источник: Дирекция по строительству города Новый Ташкент.



Когда город растёт вверх и когда мы расширяем пространство с возможностями современных строительных материалов и технологий, мы теряем эту приватность пространства. Это достаточно философская тема, не хочу углубляться. Но чтобы вкратце ответить на ваш вопрос, скажу следующее.

В Новом Ташкенте мы хотим построить экологичный город. Речь не только о зелёном городе, но и об использовании современных материалов, современных методов строительства, с помощью которых можно формировать микроклимат, микропространства, приватное пространство, не создавая дворики. Естественно, мы не хотим везде делать открытые пространства или закрытые пространство. Это будут смешанные пространства в зависимости от функции здания.

Источник: Дирекция по строительству города Новый Ташкент.



— Расскажите, пожалуйста, в целом об экологичности архитектуры, об экологичности города и философии, которую вы закладываете в строительство Нового Ташкента.

— Экологичность относится ко всем сферам строительства. Многие воспринимают её как зелёные насаждения и парки, но это только одна составляющая, и мы её учитываем. По нашему проекту, 23% территории Нового Ташкента будет отведено под общедоступные зелёные пространства. Кроме того, у нас будут требования к учреждениям отводить часть площади для посадки деревьев.

Например, потребуем отвести 50% территории вуза для создания зелёных насаждений. И это не входит в упомянутые 23%, поскольку территория вуза — это полуобщественное пространство, попасть на территорию которого доступно будет не всем. С учётом частных территорий площадь зелёных насаждений значительно превысит 23%.

Сейчас мы начали строительство тихого общественного парка, чтобы людям было удобно выходить, гулять и отдыхать. Это часть основного зелёного каркаса всего Нового Ташкента. Там будет искусственный канал и разные функции, которые можно встретить в парках. Этот экологический каркас простирается по всей территории Нового Ташкента. То есть вы можете начать гулять в одной части парка и на велосипеде добраться до другой части города вдоль каналов и парков. Это помимо того, что внутри каждого блока будет своя зелёная зона в виде общественного парка.

Источник: Дирекция по строительству города Новый Ташкент.



Экологичность также зависит от того, какие транспортные средства будут передвигаться по городу. Мы хотим отдать преимущество общественному транспорту и, таким образом, сократить выбросы и зависимость от частного автомобиля.

Экологичность зависит от того, какие материалы мы используем в строительстве коммуникаций и зданий. Для этого есть определённые стандарты. Мы планируем установить такие требования, чтобы проектировщики и застройщики соблюдали нормы экологичности и выполняли минимальные требования этих стандартов.

Экологичность зависит от того, какие ресурсы мы используем и как перерабатываем отходы, как организуем инфраструктуру города. Для того, чтобы быть экологичными с точки зрения инфраструктуры, мы планируем построить тригенерационные котельные, которые будут вырабатывать тепло, холод и электроэнергию одновременно.

Мы также планируем использовать солнечную энергию. Для этого за пределами Нового Ташкента построим солнечные электростанции. Кроме того, планируем использовать энергию существующих гидроэлектростанций с их последующей модернизацией.

Часть визуализации Нового Ташкента. Источник: Дирекция по строительству города Новый Ташкент.



Мы видим новый город как умный город, который будет собирать разного вида информацию. На основе её анализа мы сможем постоянно улучшать условия в городе, чтобы было удобно всем — пешеходам, велосипедистам, общественному транспорту и автомобилистам, — чтобы всё держать в балансе.

— Строительство энергосистемы Нового Ташкента будет реализовываться на условиях государственно-частного партнёрства или всё покрывает государство?

— Как это будет реализоваться, я не могу ответить, потому что это не моя сфера. Но могу сказать, что вся инфраструктура — электроэнергия, тепловая энергия и холод, водоснабжение, канализация — будет подведена к лотам.

Каждый лот будет выходить минимум с одной стороны на коммуникационные сети. Девелоперам не потребуется прокладывать коридор к инфраструктуре. Сейчас также строим дорогу, потому что это тоже доступ к лотам.

— Эксперты консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership, которые участвовали в двух сессиях выставки, говорили в одном из интервью нашему изданию, что девелоперы приходят тогда, когда понятно, что будет с транспортной системой. То есть если, например, девелоперам известно, что здесь будет пригородная электричка или трамвай, то они начинают активно инвестировать, потому что понятно, как людей с этих территорий вывозить. Каким будет транспорт в Новом Ташкенте?

— Мы смотрим на транспортную систему не только Нового Ташкента, но связываем её с Ташкентом. Хоть Новый Ташкент и будет функционировать как независимый город, людей не получится ограничивать территориально. Жители Ташкента, Паркента, Чирчика, Нурафшана, Ахангарана будут связаны с районом Новый Ташкент. Поэтому нужно рассматривать транспортную систему в региональном масштабе. Всё это мы прорабатываем: как будет двигаться общий транспортный поток, как будут развиваться общественный транспорт, как соединить его с существующими линиями метро Ташкента. Мы смотрим на это так, чтобы было удобно не только жителям Ташкента, но и для всего региона.

На стадии концепции мы предусмотрели основные магистральные линии. Сейчас отдельно с транспортниками обсуждаем общественный транспорт. Если мы правильно его не организуем, вся наша концепция 15-минутного города, пешая доступность и экологичность не будут работать. Мы предварительно определили маршруты и станции общественного транспорта.

Основной транспорт Нового Ташкента — трамвай. Он продолжит Узбекистанскую линию метро от станции «Дустлик». Оттуда трамвай поедет в самое начало улицы Новый Узбекистан, где сейчас находится гольф-клуб, и по этой улице соединится с Новым Ташкентом.

Источник: Дирекция по строительству города Новый Ташкент.



На границе улицы Новый Узбекистан и Нового Ташкента мы планируем построить транспортный хаб для всей Ташкентской агломерации — Ташкента и Нового Ташкента, Чирчика, Паркента, Янгибазара и других городов. С этого хаба трамвайные линии расползутся по основным улицам Нового Ташкента.

Мы также планируем проложить трамвайную линию вдоль существующей трассы 4Р12, которая ведёт на Ахангаранское шоссе в сторону Барданкуля.

Мы обсуждаем эти линии с зарубежными специалистами по транспорту, чтобы понять, правильно ли мы определили эти маршруты, правильно ли будет проложить их по этим трассам или лучше пересмотреть. Согласно первым комментариям специалистов, основной каркас проложен логично. Сейчас мы прорабатываем внутриквартальные маршруты. На них будут представлены трамвай и автобус.

Это планы первого этапа строительства, в результате реализации которого на севере Нового Ташкента появится административный район со всеми функциями полноценного города. Он соединится с северной частью Ташкента.

Источник: Дирекция по строительству Нового Ташкента.



На втором этапе мы будем строить деловой район. Он соединится с центральной частью Ташкента. Для этого мы соединим Ташкент и Новый Ташкент с существующими линиями метро.

На третьем этапе на юге Нового Ташкента появится инновационный район, где будет современная промышленность, агрокультура, IT.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее об энергетической системе города. Вы говорили о централизованном отоплении и районном кондиционировании объектов. Откуда вода будет браться и что будет с электроэнергией?

— Есть водоочистительное сооружение Кодирия, которое питает существующий Ташкент. С увеличением мощности фильтрационных станций Новый Ташкент на первом этапе подключится к нему. Также мы планируем провести питьевую воду с реки Угам.

В части электроснабжения мы планируем положиться на возобновляемые источники энергии на 100%. С увеличением мощности гидроэлектростанций мы получим с них примерно 1200 Мвт. Ещё 400 Мвт мы планируем генерировать на солнечных электростанциях, которые будут возводиться за северной границей Нового Ташкента.

Иллюстративное фото: TrinaTracker.



Тригенерационные котлы в качестве побочного продукта будут вырабатывать ещё 400 Мвт электроэнергии. Основная функция этих котлов — выработка тепла, которое будет использоваться для горячей воды и отопления, в летнее время — для охлаждения. Зимой они будут генерировать теплоэнергию и поставлять её до кварталов. Летом специальное оборудование в кварталах будет перерабатывать теплоэнергию в холод.

Наш проект не предусматривает газификацию. Всё будет работать на электричестве.

— На чём будут работать тригенерационные котлы?

— На биотопливе разного вида. Один из вариантов — прессованные отходы хлопчатника.

— Они будут сжигаться?

— Да.

— Вы говорили, что философия Нового Ташкента предполагает экологичный город. Насколько я знаю, централизованное отопление, распространённое на территории бывшего Советского Союза, мало где ещё используется и в принципе считается малоэффективным из-за больших теплопотерь, а также неэкологичным из-за того, что в принципе сжигается топливо — газ, уголь, мазут. Как ваша философия экологичного города дружит с таким неэкологичной энергосистемой?

— Теплопотери в основном происходят из-за устаревшей теплоизоляции труб. Если полагаться на расчёты, то центральное отопление всегда энергоэффективнее, чем отдельно организованные отопительные единицы.

Экологичные ресурсы — это возобновляемые источники. Допустим, уголь и природный газ добываются, но не возобновляются. А биотопливо возобновляется. Это побочный продукт производства другого продукта: выращивается хлопок и как побочный продукт хлопка остаются эти отходы.

Ещё экологичным считается сжигание мусора. Практика достаточно широко используется в Европе, потому что они хотят быть независимыми от зарубежных энергоресурсов. Поэтому они находят такие подходы к экологичности.

Если говорить о сжигании, то для того, чтобы процесс сжигания был экологичным, надо хорошо фильтровать выхлопные газы. Тогда будет экологично. Да, будет вырабатываться СО2, но его должны улавливать фильтры.





Хороший пример — Вена. Город считается самым удобным городом в мире для проживания. Если не ошибаюсь, внутри города четыре мусоросжигательных завода. Они не выбрасывают вредные вещества в воздух, потому что продумана фильтрация. Рядом с этими заводами чувствуется только запах материала, который поступает в печь — запах мусора. После сжигания никакого газа не видно. В основном выходит испарённая вода.

Это достаточно высокотехнологичный процесс. В принципе, это и есть экологичность. Если говорить о ресурсах, то самый экологичный, хоть и невозобновляемый, ресурс — ядерное топливо. Когда мы говорим о ядерном топливе, все пугаются. Да, это радиация, это ядро, но ничего не выбрасывается в атмосферу. То есть на каждом этапе генерации энергии нужно находить проблемы, которые делают процесс неэкологичным. Им всегда можно найти решение. Европа успешно внедряет эти современные технологии, чтобы предотвратить загрязнение воздуха.

— Ещё по воде такой момент интересен. Вы сказали, что рассматриваете возможность использования воды с реки Угам в качестве питьевой. Консультировались ли вы с гидрогеологами и экологами о том, как использование горной воды для двухмиллионного города повлияет в целом на весь регион? Насколько я знаю, эта вода питает реки, её используют для сельского хозяйства. Затем вода с того же Угама поступает в Чарвакское водохранилища, которое пьёт весь Ташкент.

— Да, вода — это такой ресурс, который будет в дефиците в будущем. Надо всё это детально обдумать несколько раз, чтобы не навредить существующей экосистеме. Потому что это такой ключевой элемент, который не поддаётся разным манипуляциям.

Естественно, взять питьевую воду с гор — деликатный вопрос, потому что от Нового Ташкента до горных районов, где мы планируем брать воду, примерно 60 км. Этот процесс повлияет на все естественные природные процессы и жизненную деятельность всей территории протяжённостью вокруг этих 60 км.





Поэтому на первом этапе, пока мы не взвесим все плюсы и минусы этого варианта, мы подключимся к существующим фильтрационным сооружениям. Мы тоже с достаточной осторожностью относимся к этому вопросу. Требуется много времени на изучение с вовлечением наших специалистов, которые очень хорошо знают поведение воды в местных условиях, и зарубежных специалистов, чтобы получить зарубежный опыт и взять его на вооружение.

— На панельной сессии выставки вы говорили, что государство берёт на себя обязательства по строительству социальной инфраструктуры: детских садов, школ, больниц, поликлиник, парков, государственных университетов. Будут ли к застройщикам какие-то требования в части того, что мощности социальной инфраструктуры должны соответствовать количеству квадратных метров жилой застройки?

— Это как раз те требования, которые застройщики хотели бы исключить из списка требований. Потому что это связано с объёмами строительства, жилыми и коммерческими квадратными метрами. В нашем генплане это всё сбалансировано.

Во всём мире средняя оптимальная плотность населения на гектар — 100 человек. Когда эта цифра повышается, нагрузка на инфраструктуру, транспорт и дороги будет достаточно большой. А если плотность ниже, то город не работает эффективно. Исходя из этих цифр, мы планируем весь город.

Конечно, будут районы, где плотность населения будет меньше 100, и будут районы, где плотность будет выше 100 человек на гектар. Но социальная инфраструктура у нас рассчитывается по плотности населения отдельных районов. Количество школ и детских садов и количество мест в них зависит от того, в каких районах они будут находиться. Будут районы, где школ и детских садов, поликлиник будет много. А если плотность населения будет низкой, то школ там будет меньше. При этом школы и детские сады будут находиться в 500 и 300-метровой пешей доступности соответственно.

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